Stefotic verlängert vorzeitig bis 2025 beim SV Oberachern Oberligist vermeldet Vollzug im Angriff

Der SV Oberachern hat den Vertrag mit Marin Stefotic vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert. Der Stürmer kam in der Saison 2021/2022 vom SC Lahr an den Waldsee und kann bislang auf 18 Oberligaspiele und 5 Tore im blau-weißen Dress zurückblicken. Außerdem wurde er in der 1. Runde des DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor Ende eingewechselt.

Unser sportlicher Leiter Mark Lerandy zeigt sich nach der Unterschrift sehr zufrieden: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Marin sich weiter für den SVO entschieden hat. Er hat sich extrem positiv in den letzten 6 Monaten weiterentwickelt und steht noch ganz am Anfang seiner jungen sportlichen Entwicklung. Marin wird sich auch weiterhin so positiv entwickeln und ich bin gespannt wo er irgendwann mal spielen wird.“

„Ich bin sehr glücklich und froh, dass der Verein mir das Vertrauen gibt und nach der Hälfte der Saison meinen Vertrag frühzeitig bis 2025 verlängert. Ich fühle mich extrem wohl im Verein, es passt alles so gut zusammen. Ich habe viel vor mit dem Team, in dem sich alle super untereinander verstehen“ so Stefotic. Das sich Marin wohl in der Mannschaft fühlt, spürt und sieht man in jedem Training. „Ich komme jeden Tag motiviert ins Training und hab richtig Bock auf die Rückrunde im neuen Jahr. Für mich stand früh fest in Oberachern zu verlängern, es ist einfach ein super Verein.“

Wir freuen uns sehr, dich weiter im SVO Trikot sehen zu dürfen Marin!