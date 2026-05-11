Steffens krönt emotionalen Abschied mit seinem 240. Kickers-Tor

Das Ergebnis geriet fast in den Hintergrund an diesem besonderen Abend im Ostfriesland-Stadion. Zwar trennte sich Kickers Emden im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison mit 1:1 vom VfB Lübeck, doch im Mittelpunkt standen die Abschiede zahlreicher prägender Persönlichkeiten.
Insgesamt 13 Spieler wurden verabschiedet, dazu Trainer Stefan Emmerling und Co-Trainer Markus Unger. Vor allem eine Vereinsikone schrieb dabei noch einmal ihre ganz eigene Geschichte: Tido Steffens traf bei seinem Heim-Abschied zum 240. Mal für Kickers Emden.
Es lief die 34. Minute, als das Stadion noch einmal jene Szene erleben durfte, die über Jahre zum festen Bestandteil des Emder Fußballs geworden war. Nach einer Flanke von Tobias Steffen stand Tido Steffens goldrichtig und drückte den Ball zur Führung über die Linie. Sein 240. Treffer im 415. Pflichtspiel ließ die 2800 Zuschauer ein weiteres Mal jubeln.
„Ich bin trotzdem mega-stolz auf das, was wir hier in all den Jahren geleistet haben“, sagte der 31-Jährige später. Zwar reichte die Führung am Ende nicht zum Sieg, doch das spielte an diesem Abend nur eine untergeordnete Rolle.
Bereits vor dem Anpfiff war spürbar, dass dieses Spiel einen besonderen Charakter haben würde. Die Fans in Block 5 präsentierten riesige Porträts von Steffens, Marvin Eilerts, Stefan Emmerling und Markus Unger sowie den Schriftzug „Gesichter, die für immer bleiben“. Blumen, Präsente und minutenlange Ovationen verzögerten den Spielbeginn um einige Minuten.
Besonders emotional wurde es bei den Auswechslungen in der zweiten Halbzeit. Marvin Eilerts wurde mit Sprechchören verabschiedet, Tobias Steffen verließ sichtbar bewegt den Platz. Der lauteste Applaus galt jedoch Tido Steffens. Unter stehenden Ovationen und begleitet von Gesängen verabschiedete sich der Kapitän nach seinem letzten Heimspiel langsam vom Rasen. An der Mittellinie wartete bereits Co-Trainer Bastian Dassel – inklusive erstem Bier des Abends für die scheidende Vereinslegende.
Auch für Trainer Stefan Emmerling endete ein bedeutendes Kapitel. Der Coach blickte nach dem Spiel mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück. „Gemeinsam haben wir es geschafft, Kickers Emden wieder auf die Fußball-Landkarte Deutschlands zurückzuholen“, sagte Emmerling.
Besonders Tido Steffens hob er hervor: „Für mich ist Tido nach dem Abstieg aus der 3. Liga der Spieler, der mit seinem Gesicht für den BSV Kickers Emden stand.“
Sportlich verpasste Kickers den sechsten Sieg in Serie erst kurz vor Schluss. Yusuf Wardak verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand. Zuvor hatten Steffens, David Schiller und Tobias Steffen mehrfach die Entscheidung verpasst.
Doch spätestens nach dem Abpfiff rückte das Ergebnis endgültig in den Hintergrund. Auf dem Rasen begann unmittelbar die Abschiedsparty, die sich später ins VIP-Zelt, die Kabine und schließlich in die Emder Innenstadt verlagerte.
Tido Steffens genoss die letzten Stunden als Kickers-Spieler sichtbar: „Heute durfte ich noch mal viele schöne Momente erleben. Es war ein schöner Abschluss.“ Ein Satz, der diesen emotionalen Abend treffend zusammenfasste.