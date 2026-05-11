Steffens krönt emotionalen Abschied mit seinem 240. Kickers-Tor 1:1 gegen Lübeck wird zur Bühne für Vereinslegenden, große Emotionen und bewegende Abschiedsszenen von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Das Ergebnis geriet fast in den Hintergrund an diesem besonderen Abend im Ostfriesland-Stadion. Zwar trennte sich Kickers Emden im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison mit 1:1 vom VfB Lübeck, doch im Mittelpunkt standen die Abschiede zahlreicher prägender Persönlichkeiten.

Insgesamt 13 Spieler wurden verabschiedet, dazu Trainer Stefan Emmerling und Co-Trainer Markus Unger. Vor allem eine Vereinsikone schrieb dabei noch einmal ihre ganz eigene Geschichte: Tido Steffens traf bei seinem Heim-Abschied zum 240. Mal für Kickers Emden. Es lief die 34. Minute, als das Stadion noch einmal jene Szene erleben durfte, die über Jahre zum festen Bestandteil des Emder Fußballs geworden war. Nach einer Flanke von Tobias Steffen stand Tido Steffens goldrichtig und drückte den Ball zur Führung über die Linie. Sein 240. Treffer im 415. Pflichtspiel ließ die 2800 Zuschauer ein weiteres Mal jubeln.

„Ich bin trotzdem mega-stolz auf das, was wir hier in all den Jahren geleistet haben“, sagte der 31-Jährige später. Zwar reichte die Führung am Ende nicht zum Sieg, doch das spielte an diesem Abend nur eine untergeordnete Rolle. Fans sorgen für Gänsehaut-Momente Bereits vor dem Anpfiff war spürbar, dass dieses Spiel einen besonderen Charakter haben würde. Die Fans in Block 5 präsentierten riesige Porträts von Steffens, Marvin Eilerts, Stefan Emmerling und Markus Unger sowie den Schriftzug „Gesichter, die für immer bleiben“. Blumen, Präsente und minutenlange Ovationen verzögerten den Spielbeginn um einige Minuten.