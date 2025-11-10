Steffens feiert Jubiläum mit Doppelpack in Meppen

Tido Steffens hätte sich sein 400. Pflichtspiel im Trikot von Kickers Emden kaum emotionaler vorstellen können. Der 31-Jährige erzielte beim 2:2 (1:1) im Derby beim SV Meppen beide Tore und feierte nach seinem zweiten Treffer auf besondere Weise: Mit einem Ball unter dem Trikot und dem Daumen im Mund lief er jubelnd in Richtung Tribüne – eine spontane, aber mit seiner Frau Lisa abgesprochene Verkündung des Babyglücks. „Ich habe mich relativ spontan für den Jubel entschieden“, sagte Steffens lächelnd. „Aber natürlich war vorher klar, dass ich es verraten darf.“

Das Jubiläumsspiel wurde zum Steffens-Abend. Nach einer ersten Chance in der elften Minute traf der Stürmer acht Minuten später zur Führung: Ein Freistoß von Tobias Steffen prallte an die Latte, Steffens reagierte am schnellsten und jagte den Ball zum 0:1 ins Netz (19.). Die Antwort des Tabellenführers ließ nicht lange auf sich warten – Oliver Schmitt köpfte nach einer Zehir-Flanke zum 1:1 ein (26.).

Auch nach der Pause blieb Emden konzentriert und mutig. In der 55. Minute gelang Steffens sein zweiter Treffer: Nach einer schönen Kombination über Bent Andresen und Mika Eickhoff flankte Andresen präzise von links, Steffens verwertete aus kurzer Distanz zum 1:2. Der anschließende „Baby-Jubel“ vor dem Gästeblock sorgte für ausgelassene Stimmung unter den mitgereisten Fans.

Die Kickers verteidigten danach leidenschaftlich und schienen den Sieg schon fast sicher zu haben. Meppen drängte, fand aber lange keine Lücke. Engel klärte mehrfach stark, Torhüter Isaak Djokovic parierte glänzend gegen Ulbricht (49.) und Fedl (59.). Die größte Chance zum 3:1 vergab Theo Schröder, der nach starkem Solo verpasste, den mitgelaufenen Michael Igwe zu bedienen (83.).

Als die Nachspielzeit fast abgelaufen war, leistete sich Emden einen entscheidenden Fehler. Schröder verlor nach einem abgefangenen Ball das Leder statt Zeit von der Uhr zu nehmen. Meppen nutzte den Gegenangriff: Ulbricht scheiterte zunächst an Djokovic, Simon Engelmann traf schließlich aus dem Rückraum zum 2:2 (90.+5). „Es ist einfach nur bitter, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnen konnten“, sagte Steffens. „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Emotionales Jubiläum trotz verpasstem Sieg

Trainer Stefan Emmerling sprach von einer „starken Leistung“ seines Teams, das gegen den Spitzenreiter über weite Strecken diszipliniert verteidigte. „Wir hätten das 3:1 machen müssen. Aber so ist Fußball – am Ende bestraft dich sowas“, sagte er.

Tido Steffens erlebte trotz des späten Rückschlags einen unvergesslichen Abend. „Das 400. Spiel vor so einer Kulisse bestreiten zu dürfen und dann auch noch doppelt zu treffen, ist natürlich traumhaft“, sagte der Angreifer. „Aber es nervt einfach, dass wir nicht die drei Punkte mitgenommen haben.“

Beim anschließenden Mannschaftsabend im Restaurant der Familie Kaissis in Varel wurde das Jubiläum dennoch gefeiert – mit Anekdoten, Bildern und Videobotschaften ehemaliger Weggefährten. Ein passendes Ende für einen Abend, der sportlich unvollendet, emotional aber perfekt war.