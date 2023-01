Steffen Wranik im Interview über sich und den SC Spelle-Venhaus Ziel vom SC Spelle-Venhaus ist der Aufstieg in die Regionalliga

Die Regionalliga Lizenz ist/wird vom Verein gestellt. Es bleibt natürlich nicht aus, dass im Verein über einen möglichen Aufstieg gesprochen wird, wenn man an der Tabellenspitze überwintert. Wir haben uns vor der Saison als Mannschaft zusammengesetzt und für uns ganz klar das Ziel Aufstieg in die Regionalliga gesetzt.

Ich hätte in der Hinrunde gerne noch mehr gespielt, aber Verletzungen und Krankheiten zu ungünstigen Zeitpunkten haben mich ein wenig eingeschränkt. In der Rückrunde ist das Ziel also fit zu bleiben und alles zu geben. Spielzeit bekommt bei unserem Trainer Hanjo Vox eigentlich jeder, das heißt ich werde versuchen aus dieser so viel es geht zu machen, um mir damit den Stammplatz zu erkämpfen. Einfach wird das aber natürlich nicht aufgrund der hohen Qualität unseres Kaders.

Ihr steht jetzt kurz vor dem Beginn der Rückrunde. In der Tabelle grüßt ihr von ganz oben. Welche Chancen auf einen Stammplatz rechnest du dir in dieser bärenstarken Truppe aus? In der Hinrunde hattest du ja schon 12 Einsätze und dabei ein Tor erzielen können.

Für mich macht der familiäre Aspekt den Verein besonders. Ich kenne so gut wie jeden, der etwas mit Fußball zu tun hat, zumindest im Herrenbereich, ob Trainer, Spieler, Vorstand, Ehrenamtliche usw. Man fühlt sich in Spelle in jeder Mannschaft und im gesamten Umfeld gut aufgehoben.

Das größte Ziel ist auf jeden Fall mit Spelle in der Regionalliga zu spielen. Als zweites Ziel habe ich noch den Niedersachsenpokal im Blick, bei dem der Gewinn einen Einzug in den DFB-Pokal bedeuten würde. Der Aufstieg ist aber erstmal vorrangig.

Wo würdest du deine Stärken sehen und wo siehst du für dich noch Verbesserungspotenzial?

Ich sehe meine Stärken im Spielverständnis, im Passspiel und in der Schnelligkeit. Verbesserungspotenzial sehe ich in der Defensive, sprich Zweikampfführung, Körperlichkeit, Kopfballspiel etc.

Wurde im Team schon einmal darüber gesprochen was aus dem Team bei einem möglichen Aufstieg wird? Bleibt das Team im Großen und Ganzen zusammen und wird nur punktuell verstärkt?

Der Mannschaft wurde vom Verein gesagt, dass das Team so zusammenbleibt. Die Verantwortlichen haben meines Wissens nach, bis auf wenige Ausnahmen, alle mündlichen zusagen für die nächste Saison, sodass der Großteil im nächsten Jahr in Spelle bleibt. Einige Neuzugänge wird es mit Sicherheit geben, das ist ja vollkommen normal in einer neuen Saison, gerade wenn wir den Aufstieg schaffen sollten. In der Breite des Kaders sehe ich zudem noch Verbesserungspotenzial für die nächste Saison.

Wenn das Wetter mitspielt seid ihr am Sonntag beim TSV Pattensen gefragt und am kommenden Wochenende kommt dann ein direkter Verfolger um den Aufstieg, der SC Heeslingen nach Spelle. Gegen Heeslingen habt ihr eine eurer 4 Niederlagen einstecken müssen, während ihr gegen den TSV punkten konntet. Was macht diese beiden Gegner stark oder rechnet ihr fest mit 6 Punkten aus diesen Spielen?

Das Spiel in Pattensen am Sonntag wird ausfallen, das heißt wir werden gegen Heeslingen in die Rückrunde einsteigen. Im Hinspiel war ich leider nicht dabei, aber anhand des Ergebnisses und der Tabellenposition kann man natürlich sehen, dass das sofort ein ganz schwieriges Spiel wird. Heeslingen hat sich in den letzten Saisons immer über eine körperliche und zweikampfstarke Spielweise ausgezeichnet, wodurch sie unseren Spielfluss immer wieder unterbrochen haben. Trotzdem denke ich, dass wir, auch aufgrund einer guten Wintervorbereitung, vorbereitet in das Spiel gehen werden und natürlich auch gewinnen wollen.

Vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast unsere Fragen zu beantworten. Wir wünschen dir eine verletzungsfreie und erfolgreiche Rückrunde.