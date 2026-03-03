 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Steffen Rechner löst Horst Prenzer bei der FSG Südkreis ab

Teaser KOL NORD: +++ Mit der laufenden Saison endet bei der FSG Südkreis auch eine Ära: Als Nachfolger des langjährigen Erfolgstrainers hat der Fußball-Kreisoberligist Steffen Rechner verpflichtet +++

Für Horst Prenzer wird mit der laufenden Saison auch seine Zeit als Trainer der FSG Südkreis enden. © Jens Schmidt
Weimar/Roßdorf. Mit der Saison 2025/26 wird bei der FSG Südkreis auch die Ära Horst Prenzer zu Ende gehen. Der Fußball-Kreisoberligist gab am Montag bekannt, dass er zur neuen Spielzeit den aktuell noch beim Liga-Rivalen RSV Roßdorf tätigen Steffen Rechner als Nachfolger verpflichtet hat.

