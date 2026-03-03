Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Steffen Rechner löst Horst Prenzer bei der FSG Südkreis ab
Teaser KOL NORD: +++ Mit der laufenden Saison endet bei der FSG Südkreis auch eine Ära: Als Nachfolger des langjährigen Erfolgstrainers hat der Fußball-Kreisoberligist Steffen Rechner verpflichtet +++
Weimar/Roßdorf. Mit der Saison 2025/26 wird bei der FSG Südkreis auch die Ära Horst Prenzer zu Ende gehen. Der Fußball-Kreisoberligist gab am Montag bekannt, dass er zur neuen Spielzeit den aktuell noch beim Liga-Rivalen RSV Roßdorf tätigen Steffen Rechner als Nachfolger verpflichtet hat.