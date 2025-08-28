Steffen Nkansah verstärkt den FCH

Der FC 08 Homburg hat einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Der erfahrene Innenverteidiger Steffen Nkansah, der zuletzt für den Drittligisten FC Erzgebirge Aue auf dem Platz stand, schließt sich den Grün-Weißen an.

Der FC 08 Homburg freut sich, einen erfahrenen Neuzugang in seinen Reihen begrüßen. Steffen Nkansah, der bereits 165 Einsätze in der 3. Liga absolviert hat, verstärkt unsere Grün-Weißen in der Innenverteidigung. Der 29-Jährige, der zuletzt für den Drittligisten FC Erzgebirge Aue auflief, schließt sich dem FCH an und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027.

Nkansah begann seine fußballerische Laufbahn beim FC Bavaria Wörth, ehe er sich dem Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim anschloss. Dort lief er in fünf Jahren unter anderem für die U17 und U19 in den jeweiligen Junioren-Bundesligen auf und feierte 2013/14 mit den Kraichgauern die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Im Sommer 2014 wechselte der Innenverteidiger zur Jugend von Borussia Mönchengladbach. Nachdem er dort zunächst für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga auflief, wurde der Pfälzer nach einem Jahr in die 2. Mannschaft hochgezogen und sammelte in 51 Partien wertvolle Spielpraxis in der Regionalliga West.

Im Sommer 2017 schaffte Nkansah den Sprung in die 2. Bundesliga, wo er sich Eintracht Braunschweig anschloss und dort im August 2017 sein Profidebüt gegen seinen späteren Verein Erzgebirge Aue feierte. Es folgten sechs weitere Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse, ehe er nach dem Abstieg für die Löwen 53-mal in der 3. Liga auflief. 2020 zog es den 19-fachen deutschen U-Nationalspieler zum FSV Zwickau, wo er als Stammspieler in drei Jahren auf 59 Drittliga-Einsätze kam. Im Sommer 2022 wechselte er innerhalb der Liga zum FC Erzgebirge Aue und absolvierte dort bis zur vergangenen Saison 53 Spiele in der 3. Liga.

„Steffen ist mit seiner Erfahrung von fast 170 Drittliga-Spielen eine wertvolle Verstärkung für unseren Defensivbereich. Wir sind sehr froh, dass er unseren Weg gemeinsam mit uns gehen möchte“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz über die Neuverpflichtung.

„Ich freue mich auf meine Zeit in Homburg. Wir sind eine gute Truppe und haben uns viel vorgenommen, um gemeinsam erfolgreich zu sein“, so Nkansah, der bereits in der Sommervorbereitung in einem Testspiel für die Homburger auf dem Platz stand und dabei das Trainerteam durch seine Qualität und Präsenz überzeugte.