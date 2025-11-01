Steffen Nabert: Schiedsrichter in der Region aus Leidenschaft

Steffen Nabert pfeift seit Jahren Fußballspiele in der Kreisliga mit Leidenschaft und Entschlossenheit. So schafft er es, seine Entscheidungen auf dem Fußballplatz durchzusetzen und die Freude daran trotz teils harter Kritik nicht zu verlieren.

Wer an ein Fußballspiel denkt, hat sofort 22 Männer oder Frauen im Kopf, die auf einem Rasenplatz versuchen, den Ball ins gegnerische Tornetz zu befördern. Dabei wird eine tragende Rolle so einer Partie jedoch oft vergessen, nämlich die des Schiedsrichters. Einer von ihnen ist der Zevener Steffen Nabert. Er ist seit mehr als zehn Jahren als Unparteiischer für die Fußballspiele der Kreisliga auf den Sportplätzen der Region unterwegs und freut sich auf jede Partie, die er leiten darf.

Seine ersten Spiele hat er im Jugendbereich gepfiffen. „Angefangen habe ich bei den C- und D-Junioren, 2018 bis 2024 habe ich auch Partien in der Bezirksliga geleitet. Das konnte ich leider zeitlich nicht mehr mit meinem Beruf vereinbaren. Deshalb bin ich jetzt in der Kreisliga unterwegs. Ich kann mir eine Rückkehr in die Bezirksliga aber gut vorstellen, sobald meine Zeit es zulässt“, erzählt Steffen Nabert, der für den TuS Zeven pfeift und den NFV-Kreis Rotenburg vertritt.

„Ich war 15 Jahre alt, als ich mich dazu entschieden habe, Schiedsrichter zu werden“, erzählt der heute 27-Jährige. „Ich habe zwar nie im Verein Fußball gespielt, höchstens mit Freunden in meiner Freizeit. Aber ich war schon immer fußballbegeistert, bin großer Werder-Bremen-Fan und habe eine Dauerkarte für das Weserstadion.“ Am Schiedsrichtern habe ihn vor allem gereizt, den Fußball von einer anderen Seite kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen durchzusetzen, sagt er.

Als Schiri braucht man ein dickes Fell, Selbstvertrauen und -bewusstsein

„Während meiner ersten Spiele als Schiri war ich sehr angespannt“, erinnert er sich. Mittlerweile ist die Anspannung und Aufregung gewichen, vor allem macht ihm heute die Rolle als Referee viel Freude. „Ich bin gerne am Wochenende auf den Plätzen und lerne dort viele nette Leute kennen. Jedes Spiel ist eine neue Herausforderung, der ich mich immer gerne stelle“, sagt er.

Ein Schiedsrichter muss allerdings ein paar Eigenschaften unbedingt mitbringen: Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Denn die Unparteiischen stehen oft in der Kritik, sowohl bei den Teams als auch beim Publikum, und die Anmerkungen sind nicht immer produktiv. „Man braucht schon ein dickes Fell. Am Anfang hatte ich an der Kritik zu knabbern. Aber je länger man dabei ist, desto mehr hat man sich das dicke Fell angeeignet. Man darf sich auf keinen Fall alles zu Herzen nehmen, was auf dem Feld gesagt wird“, so Nabert weiter.

Steffen Nabert will „auf dem Platz nicht den Chef raushängen lassen“

Der mittlerweile erfahrene Schiedsrichter verlasse sich bei den Entscheidungen während einer Partie auf sein Bauchgefühl und treffe sie nach bestem Wissen und Gewissen, sagt er. Dabei ist ihm klar, dass die Spieler Ziele haben und diese auch erreichen wollen, weshalb es hin und wieder zu Diskussionen aufgrund seiner Entscheidung kommt. Von seinem Beschluss lässt sich Nabert trotzdem nicht abbringen. Für ihn gilt vor allem eine Faustregel: „Wenn nach dem Spiel niemand zu einem kommt und sich beschwert, hat man alles richtig gemacht.“

Über die Jahre hat er seinen eigenen Stil als Spielleiter verändert und festgestellt, dass ein Faktor dabei besonders wichtig ist: „Ich habe mir angewöhnt, mit den Spielern auf dem Platz zu reden, sei es ein lockerer Spruch oder auch eine kurze Begründung meiner Entscheidung. Das wirkt oft schon beruhigend in hitzigen Situationen“, meint Steffen Nabert. Er versuche so den Spielern und Trainern auf Augenhöhe zu begegnen. „Ich will nicht den Chef auf dem Rasen raushängen lassen, sondern eine souveräne Spielleitung zu sein. Durch die Kommunikation klappt das auch ganz gut.“

Der Zevener reflektiert nach einem Spiel auch sein eigenes Verhalten

Nach einer Partie lässt der ehrenamtliche Schiedsrichter stark diskutierte Spielsituationen im Kopf Revue passieren und reflektiert auch sein eigenes Verhalten. „Ich lasse mir manchmal das Videomaterial eines Spiels geben, um zu schauen, ob meine Entscheidung richtig war oder nicht. Ich habe kein Problem damit, einen Fehler zuzugeben. Vor allem geht es mir eben darum, es im nächsten Spiel besser machen zu können“, so Steffen Nabert.

Eine Fußballpartie zu leiten, erfordert nicht nur viel Konzentration auf das Spielgeschehen, sondern auch körperliche Fitness. „Als Schiri bin ich die 90 Spielminuten permanent in Bewegung. Wenn ich Spiele allein, ohne Assistenten pfeife, ist es noch extremer. Da laufe ich die Meter, die sie sonst laufen würden, auch noch mit.“ Deshalb treibt der Meister für Bäderbetriebe drei- bis viermal pro Woche Kraft- und Konditionstraining im Fitnessstudio. „Das brauche ich, um ein Spiel durchzuhalten“, meint er. So kann er seine beiden größten Hobbys Sport treiben und Schiedsrichtern gut kombinieren.