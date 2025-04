Steffen Drechsel nicht mehr Trainer in Undorf

Der ASV Undorf ist in der Kreisliga 2 zuletzt außer Tritt geraten. Die gestrige 0:2-Heimniederlage gegen Steinsberg war bereits vierte „Nullrunde“ in Folge. Nach wie vor ist der Klassenerhalt nicht in trockene Tücher gewickelt. Allerdings brauchen die Kicker vom Jahnweg nur noch einen einzigen Punkt, um alles klarzumachen. Das ist das Ziel für die ausstehenden zwei Saisonspiele. Bei einer möglichen Nichtabstiegs-Feier wird einer jedoch nicht mehr mit dabei sein: der bisherige Cheftrainer Steffen Drechsel (57). Schon vor dem Steinsberg-Spiel hatten sich die Wege von Drechsel und dem ASV getrennt.

„Die Trennung erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen“, teilen die Verantwortlichen kurz und knapp mit. Drechsel war in Undorf im Mai 2023 als neuer Übungsleiter und Nachfolger von Dauer-Trainer Reinhard Roderer vorgestellt worden. Die Premierensaison unter dem neuen Mann schloss man auf einem starken vierten Platz ab. Ähnlich wie letzte Saison steigerte sich die Mannschaft auch im Verlauf der aktuellen Saison gehörig, wenngleich der Motor zuletzt wieder ins Stottern geriet. „Wir wollen uns bei Steffen für die geleistete Arbeit bedanken. Er war immer mit vollen Engagement dabei“, so die Verantwortlichen.



Bis zum Saisonende leitet der bisherige spielende Co-Trainer Maximilian Fischer die Trainingseinheiten, übernimmt die Hauptverantwortung. Ex-ASV-Coach Reinhard Roderer wird unterstützend auf der Trainerbank Platz nehmen. Danach machte der 28-jährige Fischer wie gehabt als „Co“ weiter. Einen neuen Chefanweiser möchte der Kreisligist baldmöglichst präsentieren.



Das Saisonfinale sieht für die Undorfer eine Auswärtspartie beim ATSV Pirkensee-Ponholz sowie ein Heimspiel gegen Fix-Absteiger 1. FC Beilngries vor. Personell gestaltete sich die Kadersituation zuletzt schwierig. Gestern verletzte sich auch noch Spielgestalter Marcel Danzer. Dafür ist Christian Rüdiger wieder an Bord. Mit Blick auf die kommende Spielzeit stehen Philip Haasz und ASV-Urgestein Andreas Politzka als sichere Abgänge fest. Das Duo schließt sich einem Bezirksliga-Verein an. Bereits im Winter waren mit Philipp Seitz und Max Nurtsch zwei Undorfer Spieler in die Bezirksliga zum FC Pielenhofen-Adlersberg gewechselt.