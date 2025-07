Steffen Breinlinger: "Wir wollen in der Spitzengruppe agieren"

Kräfte sammeln, runterkommen. Und dann aber ziemlich bald wieder in die Arbeit stürzen. So sah die kurze Phase zwischen Abstieg aus der Regionalliga und Vorbereitung auf die Oberliga für Steffen Breinlinger aus. Der Coach des FC 08 Villingen war dankbar für die Pause, doch "nun bin ich total froh, dass die Saison losgeht." Die Vorbereitung verlief sehr zu seiner Zufriedenheit, und spätestens mit dem 4:1-Erfolg im Test gegen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen am vergangenen Wochenende haben die Erwartungen rund um den Friedengrund noch einmal einen veritablen Höhenflug erfahren. Auch Breinlinger setzt die Messlatte hoch an: "Unser Anspruch ist es, in der Spitzengruppe zu agieren. Dafür muss alles passen, und dafür müssen wir mehr tun als die Konkurrenz." Gleichzeitig will er den partiellen Umbruch der Mannschaft und die Entwicklung gerade der jungen Spieler vorantreiben.

Drei Heimspiele in Folge

Der Spielplan meinte es gut mit den Nullachtern, so dürfen sie die ersten drei Partien in der heimischen MS-Technologie-Arena austragen. Eine echte Chance also, einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen. Zum Auftakt reist der SSV Reutlingen an. Abgesehen von zwei im Urlaub weilenden Akteuren steht Breinlinger der komplette Kader zur Verfügung. Der Villinger Taktgeber kennt den Gegner und warnt vor den Offensivqualitäten der Gäste. So setzt er auf "Zweikampfdominanz und kontrollierte Offensive." Doch seine Taktik orientiert sich weniger an den Reutlingern denn an der eigenen Mannschaft. "Wir schauen auf uns, das hat sich bewährt." Das Zerwürfnis innerhalb des Vorstandes (wir berichteten) blendet Steffen Breinlinger komplett aus. "Das können wir nicht beeinflussen. Es spielt bei uns keine Rolle und würde nur Ressourcen rauben."