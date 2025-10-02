Steffen Breinlinger: "Ich weiß nicht, ob es meine letzten Patrone ist"

Steffen Breinlinger gibt sich kämpferisch "Ich bin weiter mit voller Kraft und Leidenschaft dabei", sagt der Villinger Coach. Alles wie immer also. Und doch ist etwas anders. Vielleicht bildet man sich das auch nur ein, aber der 42-Jährige hört sich in Moll an. Mindestens nachdenklich. Auch wenn Fußballtrainer über mentale Abgebrühtheit verfügen müssen, wäre es sehr überraschend, wenn es im Moment nicht so wäre. "Es war schon harte Kost. Nach solch einem desolaten Auftritt kannst du nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", gesteht er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.