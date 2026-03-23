Steffeks Kopf sei Dank: Sportclub zurück an der Tabellenspitze

Der FC Mintraching (weißblaue Trikots) holte in Ziegetsdorf einen Zwei-Tore-Rückstand auf, um dann doch deutlich zu verlieren. – Foto: Felix Schmautz

In der Kreisliga 1 ist der SC Regensburg erfolgreich ins Fußballjahr 2026 gestartet. Allerdings hatten die Karl-Mannen mit Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz mehr Mühe als erwartet. Ein Kopfballtor von Torjäger Bastian Steffek im ersten Abschnitt sollte dem Favoriten zu einem 1:0-Auswärtssieg reichen. Dadurch ist der Sportclub vor den letzten sieben Spieltagen jetzt wieder (alleiniger) Tabellenführer. Im Verfolgerfeld setzte sich der Rangvierte FC Oberhinkofen beim FC Laub ebenfalls knapp mit 1:0 und zieht nach Punkten mit dem drittgereihten SV Burgweinting gleich. Deutlicher machte es die SpVgg Ziegetsdorf, die gegen den Tabellenvorletzten FC Mintraching einen 5:2-Heimerfolg feierte. So liefen die drei Nachholspiele vom Sonntag.



Der Sportclub konnte sich am vergangenen Wochenende mit nur einer Bude den Dreier sichern und findet sich nun wieder an der Tabellenspitze wieder. Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz empfing den SC vor 95 Schaulustigen und hielt bis zur 32. Minute hinten dicht, doch dann nutzte Bastian Steffek die Chance der Partie und netzte per Kopf zum Siegestreffer ein. Mehr Tore ließ der ATSV jedoch nicht zu, der sich mit nur sieben Saisonpunkten Ausbeute auf dem direkten Abstiegsplatz befindet. Schiedsrichter: Erdogan Sahinbay, Sebastian Koller, Elias Mezler







Wie schon im Hinspiel versenkte die SpVgg Ziegetsdorf dem FC Mintraching fünfmal die Kugel. Vor 50 Zuschauern erzielte Daniel Kagerer bereits in der dritten Minute den Führungstreffer und erhöhte in der 14. Minute durch einen Elfer auf 2:0, noch in der ersten Hälfte der Partie gelang es Johannes Gerl zu verkürzen (32.). Mit einem gekonnten Schuss erzielte John Fuchs in der 47. Minute den Ausgleich für den FC, doch Daniel Kagerer lieferte erneut zwei Treffer in Folge für die SpVgg (51., 57.) und Vincent Eichhorn schob in der 72. Minute zum 5:2 und somit zum klaren Heimsieg ein. Schiedsrichter: Niklas Wagner, Hubert Stigler, Franz Obenhofer







Der FC Laub musste sich in der Nachholpartie am Sonntag vor 125 Besuchern gegen den angereisten FC Oberhinkofen geschlagen geben. In der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Kontrahenten noch eine Partie auf Augenhöhe, doch in der 78. Minute gingen die Hausherren durch eine gelb-rote Karte für Simon Schmits in Unterzahl und Maximilian Feuerer nutzte in der 83. Minute eine Chance und erzielte den Siegestreffer für den FCO. Schiedsrichter: Atay Karabulut, Richard Basa, Louis Fries