Stefano Bensi ist neuer Fola-Trainer

Nouveau Head Coach est Stefano BENSI à partir de ce jour, Stefano va préparer et encadrer notre équipe fanion ensemble avec son Assistant Coach Veldin Muharemovic ainsi que le T3 et Goalkeeper Coach Serge WOLF qui a assuré l’intérim depuis le 17 octobre. Le Fitness Coach Filipe Martins va assurer la bonne condition physique de nos joueurs.

Stefano Bensi n’est plus à présenter, sa carrière exemplaire en tant que joueur, sa connaissance du football Luxembourgeois et de la BGL-Ligue, sans oublier son engagement et sa volonté, dont il a été l'exemple pendant de nombreuses années au sein de CS FOLA , nous ont convaincus qu'il est le candidat idéal pour encadrer notre équipe fanion et motiver les joueurs bien formés du CS Fola qui se trouve actuellement dans une situation très difficile. Nous sommes persuadés que le cadre que nous mettons à disposition de notre nouvel entraineur fera les progrès nécessaires pour terminer la saison 2022/23 au milieu du classement.

⚽ #BreakingNews Stefano Bensi reported to have been appointed new @csfolaesch head coach. Read more about this big #BGLLigue surprise now on 👉 https://t.co/xxR6TCmAkt (🇩🇪)#football #Luxembourg