Stefanie Altnickel trifft dreifach: "Ich war drei Jahre verletzt"

Unerwartete Auszeichnung

„Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Das kam völlig überraschend, da ich mit der Auszeichnung nicht gerechnet habe“, sagt Stefanie Altnickel. Überraschung und Freude liegen in diesem Moment dicht beieinander – wie so oft in einer Karriere, die von Höhen, Tiefen und einem großen Comeback geprägt ist.

Offensivdrang und ein Zeichen vor der Winterpause

Über den 5:0-Auswärtssieg spricht Altnickel mit sichtbarem Stolz und ebenso viel Erleichterung: „Insbesondere in der ersten Halbzeit war unser Offensivdrang groß. Wir wollten nochmal unbedingt als Mannschaft zeigen, was wir eigentlich können.“

Es ging um mehr als nur Punkte: „Wir wollten einen versöhnlichen Abschluss vor der Winterpause und das haben wir geschafft.“ Ihre drei Treffer waren Ausdruck einer Mannschaft, die mental zusammenstand und fußballerisch befreit aufspielte.

Tore aus der Bewegung, Tore aus dem Willen

Wie sie ihre Tore am liebsten erzielt, beschreibt Stefanie Altnickel präzise und mit spürbarer Leidenschaft: „Durch einen Pass in die Schnittstelle durch eine Mitspielerin. Dann über Außen durchsetzen und in die Mitte reinziehen, Abschluss, Tor.“ Es ist ein Ablauf, der Tempo, Mut und Timing vereint – und ihr Spiel perfekt widerspiegelt.

Beelitz als Lebensgeschichte

Die SG Blau-Weiß Beelitz ist für Altnickel weit mehr als eine sportliche Station. „Beelitz ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. Im Sommer sind es schon knapp zehn Jahre, die ich dort spiele. Das verbindet.“

Sie beschreibt ein Miteinander, das trägt: „Auch dass man mit den Spielerinnen den Weg gemeinsam geht.“ Ein Jahrzehnt voller geteilter Erfolge, Rückschläge und Erinnerungen.

Keine Einzelheldinnen – das Team zählt

Eine Lieblingsspielerin hat sie bewusst nicht: „Eine Lieblingsspielerin im Team oder bei den Profis habe ich nicht.“ Für Altnickel zählt die Mannschaft, die Vielfalt der Charaktere und die gemeinsame Verantwortung.

Stärke über die Flügel oder im Sturm

Positionsfragen beantwortet sie klar: „Im Sturm oder auf den Außenbahnen.“ Dort findet sie Räume, Dynamik und die Möglichkeit, den Unterschied zu machen.

Anspruch an die Rückrunde

Die Tabellenlage – Platz acht in der Frauen-Landesliga – soll nicht das bleiben, was die Mannschaft auszeichnet. Altnickel formuliert den Anspruch deutlich: „Ich denke, in der Rückrunde wollen wir zeigen, zu was wir eigentlich fähig sind. Wir wollen 90 Minuten unsere Stärken zeigen, was in dem Team steckt, was uns in der Hinrunde meist nur in einer Halbzeit gelungen ist.“

Ein Comeback, das mehr ist als sportlich

Ihre persönlichen Ziele sind geprägt von einem tiefen Blick zurück: „Mein Ziel ist es, gesund zu bleiben. Ich war zuletzt drei Jahre verletzt und konnte absolut gar keinen Sport mehr machen.“ Dass sie heute wieder auf dem Platz steht, bedeutet ihr unendlich viel: „Insofern bedeutet es für mich die Welt, mich endlich wieder bewegen und Fußball spielen zu können.“

Leichtathletik, Natur und neue Herausforderungen

Stefanie Altnickel bleibt vielseitig: „Ich komme ursprünglich aus der Leichtathletik - Stabhochsprung. Dafür wird auch immer mein Herz schlagen.“ Ihre nächsten Pläne sind ambitioniert: „Ich möchte 2026 meinen ersten Triathlon absolvieren.“ Und privat findet sie Ruhe draußen: „Wandern mit meiner Partnerin und meinem Hund, unterwegs sein mit meinem Dachzelt, Neues erleben und Erinnerungen schaffen.“

Beruf zwischen Verantwortung und Struktur

Beruflich arbeitet sie im öffentlichen Dienst: „Ich arbeite als Fachkraft für Rechtsangelegenheiten.“ Ein anspruchsvoller Job, der genauso viel Disziplin verlangt wie ihr Weg zurück in den Sport.

Eine Spielerin, die Rückhalt, Leidenschaft und Mut verkörpert

Stefanie Altnickel ist die FuPa-Spielerin der Woche – weil sie trifft, weil sie vorangeht, weil sie eine ganze Mannschaft mitreißt. Doch vor allem ist sie eine, die weiß, wie kostbar jeder Moment auf dem Platz ist. Ihre drei Tore in Ludwigsfelde waren ein sportlicher Höhepunkt – ihr Weg dorthin eine Geschichte voller Herz.