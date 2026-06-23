Stefandl verlässt Atlas – Abschied eines Aufstiegshelden

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst und Marco Stefandl gehen künftig getrennte Wege. Wie der Regionalliga-Aufsteiger am Dienstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag des Offensivspielers nicht verlängert. Die Entscheidung erfolgte nach Vereinsangaben im beiderseitigen Einvernehmen und geht auf den Wunsch des Spielers zurück, seinen Lebensmittelpunkt wieder näher an seine süddeutsche Heimat zu verlegen.

Für Atlas endet damit die zweite gemeinsame Zeit mit einem Akteur, der in der Aufstiegssaison zu den festen Größen im Kader gehörte und seinen Anteil am Gewinn der Oberliga-Meisterschaft hatte.

Der Funktionär hob sowohl die sportlichen als auch die menschlichen Qualitäten des Offensivspielers hervor. „Mit seinem unermüdlichen Einsatz auf dem Rasen und seiner großartigen Menschlichkeit neben dem Platz hat er einen riesigen Anteil an unserem gemeinsamen Erfolg und dem Aufstieg in die Regionalliga.“

Sportvorstand Bastian Fuhrken machte deutlich, dass der Verein den Entschluss respektiert, den Verlust jedoch auch bedauert. „Wir verlieren mit Marco nicht nur einen hervorragenden Spieler, sondern auch einen echten Freund im Verein“, sagte Fuhrken.

Gleichzeitig zeigte Fuhrken Verständnis für die Entscheidung des gebürtigen Bayern. „Wir respektieren seinen Wunsch nach einer Rückkehr in die Heimat vollkommen und wünschen Marco und seiner gesamten Familie von Herzen alles Gute für die Zukunft.“

Mit dem Abschied kündigte Atlas zugleich an, die Position innerhalb des Kaders neu zu strukturieren.

„Aus Mitspielern sind Freunde geworden“

Auch Stefandl verabschiedete sich mit emotionalen Worten. Besonders die Meisterschaft und das Erlebte in der vergangenen Saison hätten bleibende Spuren hinterlassen. „Die gemeinsamen Momente und insbesondere der Gewinn der Oberliga-Meisterschaft werden mir immer in Erinnerung bleiben“, erklärte der Offensivspieler.

Den Erfolg führt er vor allem auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zurück. „Dieser Erfolg war nur möglich, weil wir als echte Einheit funktioniert, füreinander gekämpft und uns gegenseitig unterstützt haben.“

Für Stefandl bleibt die Zeit in Delmenhorst eng mit den Menschen im Verein verbunden. „Ich bin stolz und dankbar, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und mit so großartigen Menschen auf und neben dem Platz gearbeitet zu haben. Aus Mitspielern sind Freunde geworden.“

Nun zieht es ihn zurück nach Bayern. Zum Abschied richtete er noch eine Botschaft an seinen ehemaligen Verein: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Jungs die Regionalliga Nord rocken werden.“

Mit Stefandl verliert Atlas einen weiteren Spieler der Meistermannschaft. Sein Abschied ist weniger sportlich als persönlich begründet – und genau deshalb fällt der Ton auf beiden Seiten spürbar dankbar und respektvoll aus.