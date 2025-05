Stefan Zimmers emotionaler Abschied

Frauen-Regionalliga: TuS Issel – 1. FFC Montabaur ⇥4:0 (2:0)

Zum Saisonfinale erlebte der TuS Issel einen emotionalen Tag, schließlich war das Heimspiel gegen den 1. FFC Montabaur gleichzeitig das letzte Spiel von Stefan Zimmer. Der 59-Jährige verabschiedet sich nach fünf Jahren an der Isseler Seitenlinie in den Trainer-Ruhestand. Dafür bescherte ihm seine Mannschaft den perfekten Abschluss: Mit dem sechsten Sieg in Folge ließ es das Team auf der Schweicher Kunstrasen-Anlage im Schulzentrum ordentlich krachen. Anne Blesius schnürte einen Doppelpack, zudem trafen Katharina Mey und Cailin Hoffmann zum hochverdienten 4:0-Sieg. „Besser geht es nicht. Wir hatten Chancen ohne Ende. Die Mädels waren super engagiert, hatten Spaß und haben fußballerisch wirklich überzeugt“, freute sich Zimmer. Anschließend gab der Trainer noch seinen Ausstand. „Es war super emotional und in allen Belangen ein perfekter Abschluss.“