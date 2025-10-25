Stefan Stang wird im Januar neuer Trainer des SV Nütterden

Bislang coachen Dirk Arns und Joachim Böhmer den SV Nütterden in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Das Trainerduo hatte zu Saisonbeginn die Verantwortung übernommen, was aber eher als Übergangslösung gedacht war. Jetzt hat der Verein eine dauerhafte Lösung gefunden und einen neuen Trainer verpflichtet, der ab 1. Januar 2026 sein Amt antreten wird.

Mit einem halben Jahr Verspätung wird Stefan Stang also doch noch Coach in der laufenden Spielzeit der A-Liga werden. Ursprünglich war er mit dem BV Sturm Wissel als B-Liga-Meister der Saison 2024/25 bereits in die A-Liga aufgestiegen. Doch dann trat er Ende Juni überraschend von seinem Traineramt in Wissel zurück. Jetzt feiert er also sein Comeback in der Kreisliga A.

„Ich hatte mich seinerzeit eigentlich auf eine Saison ohne Trainerfunktion eingestellt“, sagt Stang. Doch jetzt kam alles anders. Denn Markus Hierling, seit Sommer Sportlicher Leiter seines Heimatvereins SV Nütterden, begann, seine Fühler nach einem neuen Trainer auszustrecken, um eine dauerhafte Lösung auf der Trainerbank zu finden.

„Wenn man sich Stefans Werdegang als Trainer ansieht, erkennt man ganz deutlich, dass er für Kontinuität steht. Und das ist es, was wir in Nütterden nach insgesamt zwei Trainern und nun dem Übergangsduo brauchen“, sagt Hierling.

Nach einigen Gesprächen, in denen der Sportliche Leiter das Konzept des Vereins vorgestellt hat, gab es dann die Zusage von Stefan Stang. „Das hat mir alles sehr gut gefallen und ist meinen Vorstellungen von Trainerarbeit sehr entgegengekommen. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern zusammen. Das Potenzial ist hier vorhanden. Und in Kombination mit den Routiniers im Team ist hier einiges möglich“, sagt Stefan Stang.

Für Hierling und Stang steht für diese Spielzeit dann erst einmal der Klassenerhalt im Vordergrund. „Ich denke schon, dass wir das Potenzial für die A-Liga haben. Es gilt einfach, das Team weiter zu stabilisieren und ab Januar dann die derzeitige Arbeit weiterzuführen.“

Zuletzt kassierte der SV Nütterden aber zwei schmerzhafte und hohe Niederlagen. Am vergangenen Sonntag gab es ein 1:5 im Heimspiel gegen den schlechter platzierten TSV Nieukerk. Eine Woche zuvor hagelte es ebenfalls eine 1:5-Niederlage beim BV Sturm Wissel.

Am kommenden Freitagabend um 20 Uhr hat der SV Nütterden, das derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz steht, die Möglichkeit, die Wende herbeizuführen und den fünften Saisonsieg zu feiern. Das Duell mit Gastgeber Alemannia Pfalzdorf II dürfte auf Augenhöhe ablaufen.