Stefan Stang hört beim A-Ligisten BV Sturm Wissel auf

Der künftige A-Ligist BV Sturm Wissel bekommt kurz vor dem Trainingsstart einen neuen Coach. Denn Stefan Stang hat bei seinem Heimatklub nach der errungenen Meisterschaft in der B-Liga und dem damit verbundenen Aufstieg ins Kreisliga-Oberhaus nun überraschend seinen Rücktritt erklärt. Aber warum? Und was plant er für seine Zukunft?

„Das war so nicht geplant, denn ich hatte ja eigentlich für die kommende Spielzeit verlängert. Für viele kommt das sicherlich überraschend. In einem Gespräch mit dem BV-Vorstand konnte ich meine bestimmten Vorstellungen und Ansichten für die neue Saison nicht durchbringen. Wir kamen auf keinen gemeinsamen Nenner. Der Vorstand hat meinen Rücktritt akzeptiert, wir gehen jetzt ohne Streit auseinander und können uns weiter in die Augen gucken“, sagt Stefan Stang.

Er hatte die Mannschaft vor zweieinhalb Jahren in der Kreisliga A übernommen und sie nach dem desaströsen Abstieg nun in der B-Liga zu einem gut eingespielten und jungen Team geformt. „Wir hatten viel Spaß in der Zeit. Die Mannschaft wird ihren Weg weitergehen. Ich werde jetzt erst einmal abschalten. Für die Zukunft ist momentan nichts geplant. Ich werde meinen Trainerruhestand genießen. Mal sehen, wann es weitergeht und wohin die Reise dann geht“, sagt Stang.