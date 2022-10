Stefan Schweiger mit Doppelpack: TSV Ingenried lässt TSV Schongau keine Chance Heimteam untermauert Ambitionen

Das war eine klare Angelegenheit: Im Nachholspiel der A-Klasse 7 besiegte Gastgeber TSV Ingenried am vergangenen Dienstag den TSV Schongau mit 4:0.

Nach zwölf Minuten lagen die Gäste bereits mit 0:2 hinten. Die Ingenrieder untermauerten mit diesem Erfolg ihre Ansprüche auf einen Platz unter den ersten drei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Die Schongauer, vergangene Saison in der Relegation am Sprung in die Kreisklasse gescheitert, müssen sich gedanklich langsam auf die Abstiegsrunde einstellen.

TSV Ingenried 4:0 TSV Schongau

Tore: 1:0 (9.) Stefan Schweiger, 2:0 (12.) Georg Waldmann, 3:0 (67.) Efstathios Moutafidis, 4:0 (69.) Stefan Schweiger.