Stefan Schubert wird neuer Trainer der SG Tegernseer Tal

Stefan Schubert – Foto: Thomas Plettenberg

Andreas Rohnbogner zieht sich nach zwei Jahren als Cheftrainer zurück. Sein Nachfolger coachte bereits in Unterhaching, Murnau und drei Spiele lang in der Bayernliga.

Andreas Rohnbogner war seit 2023 an der Seitenlinie der SG Tegernseer Tal fest verankert. Nun zieht er sich zurück. „Ich möchte ein bisschen Zeit für mich haben“, erklärt Rohnbogner. In den Jahren als Cheftrainer führte er die Spielgemeinschaft immer – wenn auch teilweise knapp – zum Klassenerhalt in der A-Klasse. „Obwohl der sportliche Erfolg nicht immer so da war, wie wir das gerne gehabt hätten, blicke ich positiv auf die Zeit zurück“, sagt der scheidende Trainer. Zuletzt gelang den Tegernseern mit dem achten Rang die beste Platzierung seit Gründung der SG.

„Wir sind dem Anderl alle sehr dankbar und ziehen den Hut vor seiner Arbeit“, lobt der Sportliche Leiter Thomas Lix. „Er hat die Mannschaft stabilisiert und mithilfe von Holger Fritz und Didi Spitz den Jahrgang 2006 erfolgreich eingebaut.“ Am Anfang dieser Spielzeit habe man gesehen, wozu die Mannschaft fähig ist. Zuletzt litten die Trainingsbeteiligung und auch der sportliche Erfolg unter der Abiturphase.

Für die neue Spielzeit überzeugte die SG Tegernseer Tal mit Stefan Schubert einen ambitionierten Trainer mit Erfahrung im höherklassigen Jugend- und Herrenbereich. „Mir ist seit meinem Amtsantritt vor zwei Jahren bewusst, dass sich die Altersstruktur bei den Herren die nächsten Jahre sehr verändern wird, weil viele junge Spieler, die in ihrer Jugend mindestens Kreisliga gespielt haben, hochkommen“, sagt Lix.

Der neue Coach soll die jungen Spieler mit seiner Erfahrung an den Herrenbereich heranführen. Schubert coachte im Nachwuchs bereits in Unterhaching und Murnau. Im Erwachsenenbereich trainierte er neben dem SC Gaißach in der Bezirksliga auch das Frauenteam vom FC Wacker München in der Regionalliga. Mit dem TuS Holzkirchen kann er sogar drei Bayernliga-Spiele vorzeigen. Zuletzt stand er für den Lenggrieser SC in der Kreisliga an der Seitenlinie.

„Wir hoffen, dass durch den neuen Trainer wieder etwas mehr Motivation ins Team und durch das Nachschieben der jungen Spieler im Sommer auch der Konkurrenzkampf wieder ins Laufen kommt“, erklärt Lix. Dennoch soll dem neuen Trainer kein utopischer Leistungsdruck auferlegt werden. „Die Verantwortlichen fordern nicht den schnellstmöglichen Aufstieg oder Ähnliches.“ Wichtig sei, dass die Mannschaft einen Schritt nach dem anderen mache.

Schubert freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich möchte dem Verein helfen, die Früchte der richtig guten Jugendarbeit auch im Herrenbereich zu ernten und dort eine schlagfertige Truppe aufbauen, die mit Freude dabei ist“, sagt der 56-Jährige. Er erwarte, dass seine neuen Schützlinge mit Freude und Offenheit an die neuen Inhalte und die kommende Saison herangehen.