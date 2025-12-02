Stefan Schleicher und TSV Kürnbach gehen in die fünfte Saison

Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk am 1. Advent: Unsere zweite Mannschaft krönt eine starke Hinrunde und sichert sich mit einem souveränen 8:0-Erfolg die Herbstmeisterschaft. Auch wenn diese bekanntlich noch keinen Titel bedeutet, kann unser Team stolz auf die bisherige Leistung sein.
Noch wertvoller als der sportliche Erfolg: Der TSV freut sich über die verlängerte Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Schleicher, der damit in seine fünfte Saison beim Verein geht.
„Die Voraussetzungen sind top: Wir haben viele junge Spieler, die sich entwickeln wollen und die die zweite Mannschaft als Chance sehen. Das macht unheimlich viel Spaß. Der Verein ist super – ebenso die Zusammenarbeit mit Kemal Külbag, dem Trainer unserer ersten Mannschaft“, so Stefan Schleicher.
Auch 1. Vorstand Marcel Genc zeigt sich begeistert: „Wir sind sehr glücklich. Stefan ist ein toller Trainer und eine starke Persönlichkeit. Er passt wie die Faust aufs Auge zu unserer Philosophie und ist ein wichtiger Baustein für unseren zukünftigen Erfolg.“