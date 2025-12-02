Stefan Schleicher und TSV Kürnbach gehen in die fünfte Saison

Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk am 1. Advent: Unsere zweite Mannschaft krönt eine starke Hinrunde und sichert sich mit einem souveränen 8:0-Erfolg die Herbstmeisterschaft. Auch wenn diese bekanntlich noch keinen Titel bedeutet, kann unser Team stolz auf die bisherige Leistung sein.

Noch wertvoller als der sportliche Erfolg: Der TSV freut sich über die verlängerte Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Schleicher, der damit in seine fünfte Saison beim Verein geht.