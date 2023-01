Stefan Sapina ist neuer Cheftrainer bei Wersten 04 Olaf Faßbender ist beim Düsseldorfer A-Ligisten künftig Sportlicher Leiter.

Es war ein geräuschloses Stühlerücken, das beim SV Wersten 04 nach Abschluss der Hinrunde vollzogen wurde. Heimlich, still und leise hat der Tabellenzehnte der Kreisliga A die sportlichen Kompetenzen neu geordnet. Im Mittelpunkt der Rochade steht dabei Olaf Faßbender, der den Cheftrainerstuhl räumt und fortan als Sportlicher Leiter etwas in den Hintergrund tritt. Faßbender füllt damit die Lücke, die durch den Rückzug von Marcel Korte entstanden war, der das Amt des Sportlichen Leiters aufgrund beruflicher Belastung nicht mehr fortführen konnte.

Faßbender war erst im Frühjahr des vergangenen Jahres nach einer längeren Auszeit vom Fußball zu dem Verein zurückgekehrt, für den er schon als Aktiver gespielt hatte. Der frühere Spielmacher konnte den Abstieg aus der Bezirksliga schlussendlich zwar auch nicht mehr abwenden. Dafür sollte Faßbender in dieser Saison die Basis für einen nachhaltigen Aufschwung in Wersten legen. „Unser Projekt“, erklärt Faßbender, „sieht vor, innerhalb von drei Jahren ein Team aufzubauen, dass in der Lage ist, vielleicht auch wieder um die vorderen Plätze mitzuspielen.“ In dieser Hinsicht sieht er den SVW inzwischen auf einem guten Weg. Mut macht vor allen Dingen der eigene Nachwuchs, der unter Olaf Faßbender wieder stärker in den Fokus gerückt ist. Der 18-Jährige Kilian Laux kam in dieser Saison bereits zwölfmal in der Kreisliga A zum Einsatz. Auch Florian Spanke durfte bereits Seniorenluft schnuppern. Beide gehören zu den Leistungsträgern der Werstener U19.

Talenten wie Laux, Spanke oder Nachwuchstorhüter Tim Kels gehört die Zukunft in Wersten. Auch wegen ihnen verzichtet Olaf Faßbender im Winter darauf, proaktiv nach Zugängen zu fahnden. Der „Werstener Junge“ Dennis Hülbig (SV Oberbilk) dürfte trotz der Verluste von Jannick Wissing (beruflich bedingter Umzug), Frederic Sapina (Kreuzbandriss), Zakaria Bouchakai (Ziel unbekannt) und Krzystof Anglart (pausiert) der einzige externe Zugang bleiben. Mit den in der Hinrunde länger verletzten Dylan Wackes, Mike Neuen und Noah Schipani kann Stefan Sapina in der Rückrunde dafür aber wieder planen. „Das sind für uns allesamt gefühlte Zugänge“, so Olaf Faßbender.