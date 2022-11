Stefan Pröhl, Trainer SV Geisingen: "Zu früh für Träume" Vizemeister waren die Geisinger Bezirksliga-Fußballer in der vergangenen Saison. Ist jetzt der Titel Pflicht?

Pröhl: "Das ist nicht überraschend. Dass es so gut läuft, war aber nicht zu erwarten, auch wenn wir die vergangene Saison als Vizemeister abgeschlossen haben.



BZ: Was zeichnet Ihr Team aus?



Pröhl: Wir haben einen unglaublichen Willen in der Mannschaft, den haben wir uns in der vergangenen Runde erarbeitet. Wenn man mit breiter Brust in die Saison startet und dann gleich mehrfach gewinnt, ist das ein Automatismus, der vieles leichter macht. Wir haben eine gute Qualität in der Kaderbreite. Wir hatten einige Ausfälle, die wir kompensierten.



BZ: Schärfster Verfolger ist der FV Möhren, beide Teams eint und trennt seit vielen Jahren nachbarschaftliche Rivalität.



Pröhl: Für die Jungs ist diese Rivalität was schönes, zumal im Derby, das wir in der letzten Minute mit dem Treffer zum 4:3 für uns entschieden haben.



BZ: Ganz oben darf man träumen. Ist die Landesliga das Ziel, oder verschwenden Sie daran noch keinen Gedanken?



Pröhl: Es ist noch zu früh, zu träumen. Platz zwei ist das Mindestziel. Das war in der vergangenen Saison ein Riesenerlebnis, auch wenn wir die Aufstiegsspiele verloren haben.



BZ: Die Liga ist mit 18 Teams so groß wie nie. Ist sie auch so stark wie selten?



Pröhl: Die Liga ist extrem ausgeglichen und stark. Jedes Spiel ist schwierig.



BZ: Am Samstag erwartet Ihr Team den SV Hölzlebruck.



Pröhl: Ich schätze HSV-Trainer Tobias Urban sehr, er macht einen Klasse-Job. Die Hölzlebrucker spielen eine gute Runde, mit den gewohnten Schwankungen. Das ist eine Mannschaft, die überraschen kann, in jede Richtung.