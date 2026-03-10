Stefan Poetters verlängert beim VfL Willich

Nach dem die erste Mannschaft des VfL Willich in der vergangenen Saison aus der Kreisliga A abgestiegen ist und Roland Glasmacher das Team bis Saisonende begleitete, lief die ernste Suche nach einem längerfristigen Nachfolger. Alsbald präsentierte der Verein dann begeistert Stefan Poetters, der die Mannschaft zum 01.07.2025 übernahm.

Mit einer rundum aufgefrischten und größtenteils neuen Mannschaft, ging er dann in die Saison 2025/26. Nach einer sehr guten Hinrunde, der gewonnenen Hallenstadtmeisterschaft und in der Rückrunde mit 2 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen, kam es am vergangenen Wochenende vor dem Topspiel gegen Anadolu (Anadolu schlägt Willich im Topspiel) zur Verlängerung des Trainers.