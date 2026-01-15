Stefan Poetters hat VfL Willich auf Kurs gebracht

Nach über 40 Jahren zurück zu alten Ufern. Die Rede ist von Stefan Poetters, seit vergangenem Sommer Trainer des in die Kreisliga A abgestiegenen VfL Willich. Hier spielte er nämlich, noch als A-Jugendlicher, schon in der ersten Mannschaft. Die damaligen Größen des VfL waren, um nur den ein oder anderen zu nennen, Thomas Creutz, Uwe Akkermann, Waldemar Preuß, Schlussmann Armin Schmitz, Klaus Akkermann oder Hans-Jürgen „Toto“ Baum.

Poetters‘erste Station als Cheftrainer war die TSF Bracht, wo er fünf Jahre arbeitete und unter anderem einen Aufstieg mit verantwortete. Damals war er nach einer wechselvollen Karriere als Spieler in zahlreichen Vereinen – überall wird er, und das heute noch, nur „Poetti“ gerufen – 38 Jahre alt. Die Liste, für welche Vereine Poetters alle am Ball war, ist lang. Mit dem VfR Neuss, KTSV Preussen Krefeld, 1. FC Viersen, TuRU 80 Düsseldorf, SC Bayer Uerdingen oder VfB Homberg sind von einem guten Dutzend nur die genannt, die zum jeweiligen Zeitpunkt in der Oberliga oder mindestens Landesliga aktiv waren.

Heute sind es für den verheirateten Familienvater, gebürtigen Willicher und gelernten Bankkaufmann schon 57 Lenze. Aber frei nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ hat er die Aufgabe beim VfL, von der nicht wenige meinten, es sei eine Art Himmelfahrtskommando, aus Hüls kommend übernommen. Zwölf Spieler, und das keine Mitläufer, hatten die Willicher im Sommer verlassen. Da schien guter Rat teuer. Beim ersten Training nach seinem Amtsantritt hatte Poetters, weil alle Interessenten, die sich anboten, eingeladen worden waren, über 30 Mann am Start.

Stefan Poetters

Trainer des DJK VfL Willich

Der Kader war zu groß

Mit Kenner-Blick reduzierte er aber nach den ersten Einheiten schnell die Riesenansammlung auf eine akzeptable Kadergröße. Mit der Zielsetzung, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, ging es dann, wegen des zusammengewürfelten Haufens mit viel Ungewissheit versehen, in die Spielzeit. Aber zum Erstaunen aller lief es für das Team um den starken Keeper Maximilian Möhker sehr gut – und es lag in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Aber da aus den letzten drei Partien der Hinrunde nur beim unbequemen VfB Uerdingen gepunktet wurde – gegen Brüggen II und den Hülser SV gab es Niederlagen –, sind aus dem mit 33 Zählern erhofften neuen Zwischenziel nur 30 geworden. Eine Bilanz, mit der im Sommer allerdings alle hoch zufrieden gewesen wären. Gegen Brüggen lautete das Chancenverhältnis bei deutlicher Überlegenheit übrigens 7:2, was zwei Wochen später gegen den Hülser SV aber nicht mehr der Falle war.

Dazu meint Poetters: „Dieser kleine Knick gegen Ende des Jahres war nach den vielen positiven Ergebnissen nicht so schön.“ Möhker, der aus dem Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf hervorgegangen ist und der schon für den VfR Fischeln, den SC Union Nettetal und den OSV Meerbusch zwischen den Pfosten stand, ist der Stabilisator der VfL-Defensive. Co-Trainer in Willich ist Mert Palaz, und Torwarttrainer der mittlerweile 73-jährige Klaus Klümpen. Er folgte bisher Poetters überall mit hin, tut jede Menge für die Kameradschaft und ist darüber hinaus eine Stimmungskanone.