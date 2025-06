Stefan Oerterer: Dieser Westfalenligist bekam den Zuschlag

Der Top-Torjäger hatte beim Oberligisten nur noch ein Angebot als Co-Trainer vorliegen. Doch die Fußballschuhe an den Nagel hängen, kommt für "Ö" noch nicht in Frage. Der Verein aus Herne mischte als Aufsteiger in seiner ersten Westfalenliga-Saison direkt oben mit und könnte mit Oerterers Toren möglicherweise ganz oben angreifen. Nach Informationen der Lokalpresse "WAZ" hat Oerterer anderen Kandidaten abgesagt und war beim Horsthausener Auftakttraining am gestrigen Sonntag (29. Juni) am Platz.

Oerterer kehrt damit in die Stadt zurück, wo seine glorreiche Amateurfußballer-Karriere begann. Bereits mit 18 Jahren debütierte er für den SC Westfalia Herne in der Oberliga Westfalen. Wenig später sorgte er in der Spielzeit 2010/11 in der damaligen NRW-Liga erstmals für Furore, als er trotz Abstieg 15 Tore für die SpVgg Erkenschwick erzielte. In der Folgesaison ging sein Stern auf, als er erstmals eine Torjägerkanone in der Westfalenliga einsackte.