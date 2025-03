Stefan Meyer spielt wieder für Cham – Derby in Gebenbach

Auf einen bemerkenswerten Bayernliga-Spieltag steuert die Oberpfalz zu. Denn die sechs Fünftligisten aus dem Fußball-Bezirk sind am kommenden Wochenende unter sich. Bereits am Freitag macht die DJK Gebenbach den Gastgeber für Fortuna Regensburg. Tags darauf kommt es zum prestigeträchtigen Lokalduell zwischen der DJK Gebenbach und der SpVgg SV Weiden. Außerdem kreuzen der formstarke SSV Jahn Regensburg II und der ASV Cham die Klingen. So ist die Lage bei den Vereinen.

Hinspiel: 0:4. Es steht außer Frage: gegen die Topteams aus Eichstätt (0:3) und Ingolstadt (1:2) hätte die DJK Ammerthal definitiv Zählbares verdient gehabt. Doch kaufen kann sich der Tabellen-Fünfzehnte (25 Punkte) von diesem Attest nichts. „Nach den beiden Begegnungen gegen Ingolstadt und Eichstätt können wir unseren Jungs keineswegs Vorwürfe machen, was die Art und Weise betrifft, wie sie auf dem Platz agiert haben. Wir haben uns gegen beide Mannschaften die besseren und klareren Torchancen erarbeitet. Einziges Manko ist die mangelnde Torausbeute aus diesen zahlreichen klaren Chancen“, hadert DJK-Coach Florian Schlicker und schiebt nach: „So merkwürdig es klingen mag, am Ende zählen die Punkte.“ Dementsprechend dürfte das Team mit einer Schippe Wut ins Flutlicht-Heimspiel gegen den SV Fortuna (6., 36) gehen. Schlicker verspricht den – auf dem Papier favorisierten – Gäste aus Regensburg einen Fight: „Wir werden gegen den nächsten starken Gegner wieder alles in die Waagschale werfen. Wenn es uns diesmal gelingt, vor dem Tor kaltschnäuziger zu agieren, sind wir äußerst optimistisch, die ersten Punkte einzufahren.“ Überdies ist Wiedergutmachung angesagt, so desaströs wie die Ammerthaler Darbietung im Hinspiel war. Neben den bisher Verletzten Fabio Pirner, Fabian Helleder und Mario Plott könnten Martin Popp und Noah Pirner wegen wegen muskulärer Probleme ausfallen. Neu im Kader ist ab sofort der zuletzt vereinslose



Neu im Kader ist ab sofort der zuletzt vereinslose Marius Mair . Zuletzt spielte der 23-jährige Mittelfeldspieler beim SV Merchweiler, FC Homburg II, FC Radolfzell und im Jugendbereich bei der SpVgg Unterhaching.

Hinspiel: 1:1. In diesem Lokalduell ist stets Pfeffer drin! Allein in der Spielzeit 22/23 gab es zwei Last-Minute-Siege – beide Male jubelte Gebenbach (Rückspiel: 5:4!). Im Hinrunden-Duell dieser Saison sorgte eine überzogene und ungerechtfertigte Rote Karte an den Gebenbacher Johannes Scherm für Gesprächsstoff. Jetzt sind die Uhren wieder auf Null gestellt. Markus Kipry, Trainer der Hausherren, skizziert die Ausgangssituation: „Auf der einen Seite hätten wir die Möglichkeit, mit einem Sieg vielleicht den ein oder anderen Platz gutzumachen. Auf der anderen Seite ist es für Weiden wichtig, dass sie nicht Richtung Relegation rutschen. Dementsprechend ist das ein hochbrisantes und für beide Mannschaften wichtiges Spiel.“ Vor Wochenfrist holte die DJK (13., 29) wichtige Punkte beim 2:1-Erfolg in Abtswind. „Gegen Weiden wird es auf Kleinigkeiten, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und auf die letzte Konsequenz bei den Torabschlüssen ankommen. Und darauf, wer das Spiel letztlich mehr für sich entscheiden möchte“, schildert Kipry, der sich auf dieses Derby vor einer tollen Zuschauerkulisse freut. „Hoffentlich liegt das bessere Ende bei uns.“ Personell haben die Gastgeber keine Sorgen. Ein Duo fehlt dennoch: Für Bastian Freisinger würde ein Einsatz wegen einer Grippeerkrankung noch zu früh kommen, zudem ist Dominik Späth noch verletzt.







Zwischen Gebenbach und Weiden dürfte es auch dieses Mal ordentlich zur Sache gehen. – Foto: Dagmar Nachtigall





Wie sieht's im Lager der SpVgg SV Weiden (8., 34) aus? Zuletzt ein 1:1 in Kornburg, davor eine 1:2-Niederlage in Neumarkt – die Wasserwerkler wollen schleunigst den zehnten Saisonsieg einfahren, um sich so die Relegationsplätze vom Leib zu halten. Chefanweiser Michael Riester findet vor der Partie im Nachbarlandkreis folgende Worte: „Ich denke, beide Mannschaften sowie Trainer und Spieler kennen sich sehr gut. Es wird sich zeigen, wann die Mannschaften das Abtasten fallen lassen, bis es ein Derby wird. Wir wollen so selbstbewusst auftreten, wie wir es das ganze Jahr schon tun, und uns für die harte Arbeit mit dem ersten Sieg in diesem Jahr belohnen“, ist die Zielsetzung klargesteckt. Neu auf der Weidener Ausfallliste stehen verletzungsbedingt Matthias Heinl und Niklas Lang. Außerdem muss nach wie vor Moritz Zeitler ersetzt werden. „Alle anderen sind fit und haben eine richtig starke und engagierte Trainingswoche hinter sich. Wir werden unseren Teil zu einem klasse Spiel in der Region beitragen“, verspricht Riester.







