Stefan Lex verlässt die Löwen: "Die Familie leidet darunter"

Der gebürtige Erdinger spielte von 2018 bis 2023 für die Löwen, war Kapitän bei 1860 und arbeitete danach im Hintergrund beim Deutschen Meister von 1966. „Nach sieben intensiven und teils kräfteraubenden Jahren bei den Löwen habe ich mich entschieden, jetzt im Sommer eine Pause zu machen und Elternzeit zu nehmen“, sagte Lex in einem Instagram-Video der Löwen.

Seine Doppelfunktion sei „zeitraubend“ gewesen. „Wenn man am Wochenende viel unterwegs ist und unter der Woche auch kaum daheim ist, weil man so viele Aufgaben hat, dann ist es irgendwann so, dass die Familie darunter leidet.“ Das aber wolle er nicht.

Familie hat nun Vorrang

An fünf Geburtstagen seines Sohnes sei er einmal nicht bei 60 gewesen, habe auch auf die Flitterwochen mit seiner Frau verzichtet. Bevor sein großer Sohn im kommenden Jahr in die Schule kommt, wolle er noch möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen und ein Jahr Elternzeit nehmen.

„Wenn ich jahrelang hier ein guter Co-Trainer bin, erinnert sich vielleicht ein Jahr später keiner mehr daran. Aber wenn ich ein schlechter Vater bin und nie daheim bin, wissen das meine Kinder 20 Jahre später immer noch“, so Lex im emotionalen Video.