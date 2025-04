Stefan Lex verlässt 1860 München – Glöckner: „Es ist ein offenes Geheimnis gewesen“

Abgang von Co-Trainer und Teammanager Stefan Lex „ein offenes Geheimnis“

Was intern wohl schon allgemein bekannt war, bestätigt Glöckner auf Nachfrage von Merkur/tz am Dienstag: „Es ist ein offenes Geheminis gewesen. Ich dachte eigentlich, dass es jeder schon wusste.“ Lex fungiert seit dieser Spielzeit in einer Doppelfunktion. Der 35-jährige Ex-Spieler ist zugleich Co-Trainer und Teammanager bei den 1860-Profis. Seit seinem Karriereende arbeitete er bereits als Koordinator in der Talentförderung.