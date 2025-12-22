Energisch an der Seitenlinie: Stefan Kopf (im Bild) bleibt Trainer der SG Laufenselden. – Foto: Corinna Beck - Archiv

Stefan Kopf verlängert in Laufenselden Kreisoberligist stellt früh die Weichen auf eine lange Zusammenarbeit mit seinem Trainer +++ Julius Kürzer aus Marienborn zurückgekehrt

Heidenrod. Beim Kreisoberligisten SG Laufenselden haben sie völlig neue Gefühle. „Erstmals gefühlt seit Jahren müssen wir in der Winterpause nicht mit Schrecken nach hinten blicken und sind in einer recht komfortablen Situation“, wähnt sich der sportliche Leiter Markus Dick mit seinem Club als aktueller Tabellensiebter im sicheren Mittelfeld.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Diesen Verdienst schreiben sie bei den Heidenrodern auch ihrem neuen Trainer Stefan Kopf zu, der bei der SGL vor eineinhalb Jahren das Zepter übernommen hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die SG Laufenselden nun vorzeitig den Vertrag mit dem ehemaligen Coach des SV Presberg bis Ende der Saison 26/27 verlängert hat. „Er hat unsere Mannschaft auf ein neues Level gehoben. Auch dank des hervorragenden Trainings“, registriert Dick eine gute Trainingsbeteiligung mit rund 20 Spielern im Schnitt.

Julius Kürzer kehrt aus Marienborn zurück Zudem bauen sie in Laufenselden auch auf den zukünftigen Nachwuchs, der aus der A-Jugend des JFV Heidenrod in den nächsten Jahren entwachsen wird. Ganz aktuell ist mit dem 18-jährigen Julius Kürzer ein Talent nach Laufenselden zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler war vor der Runde zum A-Jugend-Verbandsligisten nach Marienborn gewechselt, kommt nun aber in der Winterpause wieder zurück in den Untertaunus. Dort steigt er zusammen mit seinem Team Mitte Januar in die Vorbereitung auf die weitere Rückrunde ein.