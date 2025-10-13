Stefan Köbinger sichert Punkt kurz vor knapp

Dabei hätte es laut Tabelle ein Duell der Extreme sein können: Der Tabellenführer FC Grünthal war zu Gast beim Tabellenschlusslicht TV Feldkirchen. Wer jedoch ein einseitiges Spiel erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Die mutige und engagierte Heimelf präsentierte sich alles andere als wie ein typischer Abstiegskandidat – Grünthal hingegen zeigte eines seiner schwächeren Saisonspiele und musste sich am Ende mit einem 1:1 begnügen.

Die erste nennenswerte Szene ließ bis zur 20. Minute auf sich warten: Nach einem Standard verzog Feldkirchens Topstürmer Stefan Weber nur knapp. Kurz darauf sorgte eine Ecke der Grünthaler für Gefahr, doch ein Konter der Heimelf musste in letzter Sekunde von Josef Forstmaier entschärft werden.

Von Beginn an trat der TV Feldkirchen couragiert auf, störte früh und agierte giftiger in den Zweikämpfen. Zwar hatte der FC Grünthal – trotz einiger Ausfälle mit nur 14 Mann im Kader angereist – zunächst mehr Ballbesitz, doch die kompakte Defensive der Heimelf ließ kaum gefährliche Situationen zu. Auf der anderen Seite konnte Feldkirchen ebenfalls nur selten echte Torgefahr entwickeln.

In einer insgesamt zerfahrenen ersten Halbzeit war das Derby vom Dienstag in Ramsau beiden Teams deutlich anzumerken. Viel Stückwerk, wenig Spielfluss – mit einem torlosen Remis ging es in die Kabinen.

Auch nach der Pause änderte sich am Spielverlauf zunächst wenig. In der 57. Minute leitete erneut ein Standard der Gäste einen gefährlichen Konter ein, den Kapitän Philipp Asenbeck in höchster Not gegen den auffälligen Stefan Weber klären konnte.

In der 71. Minute fiel dann doch der verdiente Führungstreffer für den TV Feldkirchen. Über die linke Seite setzte sich ein Angreifer durch, lief bis zur Grundlinie und legte quer auf Weber, der nur noch einschieben musste – 1:0 für die Hausherren. Die Gäste reklamierten, der Ball sei zuvor im Aus gewesen, doch der Treffer zählte.

Der Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf für Grünthal, das nun endlich energischer agierte. In der 76. Minute hatte Samuel Grundner den Ausgleich auf dem Fuß, nachdem er mustergültig von Matthias Huber bedient wurde. Sein Heber über Torwart Marius Fiedel landete jedoch nur an der Querlatte.

In der 84. Minute war es dann doch so weit: Nach einer Ecke von Anton Manhart herrschte Chaos im Fünfmeterraum – Stefan Köbinger schaltete am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer. Die Heimelf schöpfte noch einmal Hoffnung, profitierte von einigen unkonzentrierten Ballverlusten der Gäste und kam in der Nachspielzeit durch einen scharfen Schuss von Stefan Weber aus spitzem Winkel zu einer letzten Großchance – doch Grünthal-Keeper Thomas Asenbeck parierte glänzend.

So blieb es beim 1:1-Unentschieden, das den Spielverlauf durchaus widerspiegelt:

Feldkirchen verdiente sich den Punkt mit Einsatz und Leidenschaft, Grünthal dagegen verpasste es, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.

Das Fazit von Grünthals Trainer Mario Sinicki: Man habe die schweren Füße vom Dienstagsspiel gegen Reichertsheim (wir berichteten) dem Team angemerkt. Aber die Spieler hätten eine tolle Moral gezeigt. Nach dem Ausgleich habe man aber zu hektisch agiert …