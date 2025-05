Stefan Huber wird Co-Trainer in Aschheim

Die Mannschaft war mit ambitionierten Zielen in die Saison gestartet, legte eine starke Hinserie hin und belegt in der Endabrechnung im besten Fall Platz fünf: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim sehnen bereits vor ihrem vorletzten Auftritt bei SK Srbija München (Sonntag, 15.30 Uhr) die Sommerpause herbei.

„Wir müssen uns noch einmal zusammenreißen und wollen die Saison mit Erfolgserlebnissen abschließen“, sagt Denis Hartmann. Aschheims Sportlicher Leiter vertritt wie schon in der Vorwoche bei der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Rohrbach den aus privaten Gründen verhinderten Chefcoach Vincenzo Contento und wird an der Seitenlinie erneut von Stefan Huber unterstützt. Der 34-Jährige ist die erste FCA-Verpflichtung für die kommende Runde, der neue Co-Trainer an Contentos Seite – und in Aschheim kein Unbekannter.

„Für mich ist das eine emotionale Geschichte“, sagte Huber, der zur Saison 2018/2019 vom Ortsrivalen SV Dornach zum FCA gekommen war, dann aber einen Kreuzbandriss erlitt und schließlich beim SV Eichenried als Trainer einstieg. Nach dem sofortigen Aufstieg in die Kreisliga und Platz acht in der Saison darauf verließ er den Klub zu Beginn der Spielzeit 2023/2024 nach zwei Auftaktniederlagen.

„In der Zwischenzeit bin ich Vater geworden und freue mich jetzt darauf, wieder einzusteigen – das Kapitel Aschheim war für mich noch nicht abgeschlossen“, sagt Huber. Der einst beim TSV 1860 München ausgebildete Angreifer stand nach eigenen Angaben immer in Kontakt zu FCA. Er pflege „ein herzliches Verhältnis“ zu den Contento-Brüdern.

Bereits vor der Auswärtspartie beim Tabellenvorletzten SK Srbija (Hinspiel 3:0) stehen bei den Aschheimern fünf Abgänge fest. Wie Denis Hartmann mitteilte, verlassen Kapitän Christos Ketikidis, Alexandros Takiris, Nenad Handanovic (alle Ziel unbekannt), Michael Baumgärtel und Valentin Erl (beide USA) den Verein. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Ertl – Müller, Schubert, Luzzi, Takiris – Wilson, Trabelsi, Baumgärtel, Huang – Saponaro, Handanovic