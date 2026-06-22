Stefan Grell verabschiedet sich mit dem Aufstieg

Stefan Grell (in der Mitte) zusammen mit Abteilungsleiter Benjamin Prestle (links im Bild) und Spielleiter Marcel Kraft – Foto: Matthias Kloos

Stefan Grell hat seine lange Laufbahn als Spieler bei der SGM Ummendorf/Fischbach mit einem besonderen Erfolg beendet. Nach dem 1:0-Sieg im Relegationsspiel gegen die SG Öpfingen und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 ist für den 32 Jahre alten Stürmer Schluss auf dem Platz. Grell bleibt dem Verein jedoch erhalten: Künftig wird er als Spielleiter des SV Fischbach weiter Verantwortung übernehmen.

Der Abschluss seiner aktiven Karriere fiel damit in einen Moment, der für die gesamte Spielgemeinschaft eine historische Bedeutung hat. Die SGM Ummendorf/Fischbach schaffte im Relegationsfinale den Aufstieg in die Landesliga Staffel 4. Für Grell war es ein Ende, das kaum besser in die Entwicklung der vergangenen Jahre hätte passen können. „Es war das perfekte Drehbuch heute. Mich freut es schon richtig für die SGM, dass es jetzt so funktioniert hat. Heute hier in Biberach, was könnte es Schöneres geben? Die Fans haben eine geile Choreo und eine geile Stimmung gemacht. Aufstieg in die Landesliga, wer hätte damit vor zwei, drei Jahren gerechnet, als wir noch in Fischbach und Ummendorf separat waren.“

Nach vielen Jahren im Trikot der SGM endet seine Spielerkarriere mit einem Spiel, das sportlich und emotional herausragt. Auf die Frage, ob dieser Erfolg eines der großen Highlights seiner Laufbahn sei, antwortete Grell: „Ja, natürlich, es war das Highlight-Spiel mit dem Pokalsieg zusammen. Es könnte nicht besser sein.“ In der Saison 23/24 holte die SGM als A-Ligist mit einem Sieg gegen den SV Reinstetten den Bezirkspokal.

Grells Blick auf die SGM ist eng mit der Entstehung der Spielgemeinschaft verbunden. Ummendorf und Fischbach waren vor wenigen Jahren noch getrennte Vereine mit unterschiedlichen sportlichen Ausgangslagen. Aus Sicht des Stürmers hat sich der Zusammenschluss bewährt. „Für uns war es gut mit Fischbach/Ummendorf, also für mich ist Ummendorf Heimat. Wenn man das hier so sieht, für beide Mannschaften, war das eine Win-Win-Situation. Das ist ein gelungenes Beispiel für Spielgemeinschaften, auf und neben dem Platz macht es einfach nur Spaß.“

Grell ordnete diesen Weg deutlich ein: „Jetzt mit der Landesliga, damit hätte vor drei Jahren keiner gerechnet, als wir zusammengegangen sind. Ummendorf war Absteiger in die Kreisliga A, wir haben mit Fischbach in der Kreisliga B gespielt. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich noch der Pokalsieg dieses Jahr gegen die SGM Äpfingen/Baltringen gewesen. Das ist ein kleiner Wermutstropfen.“

Neue Rolle neben dem Platz

Mit dem Aufstieg endet Grells Zeit als Spieler, nicht aber seine Arbeit für den Verein. Der 32-Jährige bleibt der SGM in einer organisatorischen Funktion erhalten. Er wird künftig als Spielleiter des SV Fischbach tätig sein. Diese Aufgabe übernimmt er gemeinsam mit Marcel Kraft, der Spielleiter von Ummendorf ist.