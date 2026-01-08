Stefan Goll gibt Trainerposten beim SV Höngg ab

Beim SV Höngg kommt es in der Winterpause zu einem überraschenden Trainerwechsel. Der langjährige Cheftrainer Stefan Goll hat seinen Rücktritt gegeben. Dieser erfolgte aus gesundheitlichen Gründen.

Auf Anraten der Ärzte solle und müsse Stefan Goll in nächster Zeit kürzertreten, sagt Martin Gubler, Präsident des SV Höngg. Dies habe der Trainer kurz nach dem letzten Spiel der Hinrunde in der Erstliga-Gruppe 3 (der SVH überwintert auf Platz 14) gegenüber den Klubverantwortlichen transparent gemacht.

Seine erste Amtszeit begann noch als Spielertrainer und war von nachhaltigem sportlichem Erfolg geprägt: Zwischen 2004 und 2009 führte Goll den SVH mit zwei Aufstiegen von der 2. Liga regional bis in die 1. Liga.

Der 54-jährige Goll ist eine Institution beim Stadtzürcher Quartierverein. Mit Unterbrüchen prägte er den SV Höngg während mehr als zwei Jahrzehnten – als Cheftrainer der ersten Mannschaft ebenso wie als Ausbildungschef.

Nach dieser intensiven Phase plante er ursprünglich eine einjährige Auszeit, kehrte jedoch bereits im Oktober 2009 auf den Hönggerberg zurück. Die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Simo Mouidi hatte sich nicht wie erhofft entwickelt, weshalb Goll erneut Verantwortung übernahm.

Es folgte eine weitere, bis 2014 dauernde Periode, in der er den Verein auch durch sportlich schwierigere Zeiten führte. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg im Jahr 2010 gelang unter seiner Leitung die direkte Rückkehr in die 1. Liga. Ausgerechnet zu seinem zweiten Abschied im Juni 2014 musste allerdings eine weitere Relegation in Kauf genommen werden.

Nach zwei Engagements bei YF Juventus blieb Goll dem SV Höngg auch in den Folgejahren verbunden und war vorderhand im Hintergrund in verschiedene Aufgaben eingebunden, ehe er 2022 wieder offiziell das Traineramt der ersten Mannschaft übernahm – eine Position, das er nun aus gesundheitlichen Gründen abgibt.

Assistent übernimmt

Neuer Cheftrainer des Erstligisten wird Fatmir Alijaj. Er war bis anhin Assistent. Seine Rolle übernimmt der langjährige Spieler Dalibor Stojanov. Er lief noch bis zum Ende der letzten Saison für die Höngger auf.

Präsident Gubler betont: "Das ist keine Notlösung für uns." Ein solches Nachrücken wäre auf die Saison 2026/2027 hin ohnehin angedacht gewesen. Nun komme diese Rochade aufgrund der genannten Umstände bereits früher zustande.

Die Verantwortlichen des SVH bleiben mit Goll in Kontakt. Je nach dem, wie sich dessen Situation entwickelt, könnte es dann zu einer schrittweisen Rückkehr kommen.

