Stefan Galster und Nando di Buduo sind schwer verletzt Der SC Schiefbahn und Fortuna Dilkrath müssen lange auf zwei Spieler verzichten.

In diesem Jahr nicht mehr rechnen kann Bezirksligist SC Schiefbahn mit Stefan Galster. Der 37-Jährige, immer noch der Mann für die wichtigen Tore - vor allen Dingen per Kopf, auch wegen seiner stattlichen Größe von 1,91 Meter -, zog sich letzten Donnerstag in der Partie gegen Kleinenbroich eine schwere Schulterverletzung zu.