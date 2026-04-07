Stefan Festbaum ist nicht mehr Trainer von Vötting II

Stefan Festbaum hätte nach dieser Saison sowieso aufgehört. – Foto: FuPa

Der Coach hatte mit schwacher Trainingsbeteiligung zu kämpfen. Dominik Stockheim übernimmt nun bis zum Saisonende beim SV Vötting II.

„Es hat einfach nicht gepasst.“ Das muss sich Stefan Festbaum nach etwas mehr als einer halben Saison als Trainer des Fußball-A-Klassisten SV Vötting II eingestehen. Der Coach hatte oft mit schwacher Trainingsbeteiligung zu kämpfen – und auch die Kaderzusammensetzung für die Punktspiele sei insgesamt zu wechselhaft gewesen. „Deshalb hätte ich nach diesem Jahr von Haus aus nicht weitergemacht“, bestätigt Festbaum im FT-Gespräch.

Gemeinsam mit SVV-Abteilungsleiter Jan Schaffrath kam Festbaum nun jedoch zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit frühzeitig zu beenden. Laut Schaffrath sei die Entscheidung in „beiderseitigem Einverständnis“ getroffen worden. „Wir haben uns nach den letzten Ergebnissen mit der Mannschaft zusammengesetzt und festgestellt, dass er nicht den Input auf die Mannschaft hatte, den wir uns erhofft haben“, berichtet der Abteilungsleiter.

Zumindest konnte der Spartenchef mit dem amtierenden Vöttinger U15-Coach Dominik Stockheim aber gleich zu Beginn der Pause – der SVV ist nach drei spielfreien Wochenenden erst wieder am 19. April in der A-Klasse 5 gefordert – einen Nachfolger verpflichten. „Das ist alles schnell und spontan gelaufen“, betont der neue Teamchef, der erst einmal bis zum Saisonende auf der Trainerbank der Vöttinger Reserve Platz nehmen wird. An Erfahrung fehlt es dem 46-Jährigen für diese Position keinesfalls: In der Vergangenheit war Stockheim nicht nur im Jugendbereich, sondern auch als Co-Trainer der Vöttinger Ersten aktiv. Trotzdem wolle er auf klar definierte, sportliche Ziele verzichten. Denn neben einem erfolgreichen Abschneiden – der SVV II ist aktuell Tabellensiebter – stünden vor allem der Spaß sowie die Integration der A-Jugendspieler im Fokus.