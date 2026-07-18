Steer setzt Lucky Punch: Landshut jubelt beim Bayernliga-Comeback

Was für eine Rückkehr auf die Bayernliga-Bühne: Nach über elf Jahren Landesliga-Fußball feiert die SpVgg Landshut einen Dreier zum Saisonstart gegen den SV Kirchanschöring.
Bereits um 11:30 startete der Aufsteiger und entführte drei Punkte beim favorisierten SVK auf dramatische Art und Weise. In der EM-Group-Arena überzeugten die Niederbayern von Beginn an. „Die ersten 60 Minuten waren wirklich sehr gut von uns“, so Landshuts Sportlicher Leiter Maximilian Maier. Der Lohn für den starken Start? Lucas Biberger erlöste die Gäste nach etwas mehr als einer Stunde mit dem Führungstreffer (66.).
Doch der Favorit fand nur wenig später die Antwort: SVK-Neuzugang Kenan Smajlovic gelang in der 75. Minute der Ausgleich und in der Folge drängte Kirchanschöring auf den Siegtreffer. „Im Nachgang mussten wir sehr viel verteidigen und hatten auch in zwei, drei Situationen Glück, dass wir nicht in Rückstand gegangen sind“, gestand Maier.
Tief in der Nachspielzeit setzten die Gäste jedoch den entscheidenden Konter und erzwangen einen Foulelfmeter. Der Ex-Buchbacher Tobias Steer übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 2:1-Endstand (90.+2). „Wir freuen uns über den ersten Bayernliga-Sieg“, so Maier.
Für die SpVgg Landshut steht am kommenden Freitag, dem 24. Juli, direkt der nächste Kracher vor der Tür: Um 18:30 Uhr gastiert mit SV Erlbach der nächste Top-Favorit der Bayernliga Süd. Gegen die SpVgg Hankofen-Hailling setzte sich der SVE im Eröffnugnsspiel mit 3:0 durch. Kirchanschöring gastiert indes am Samstag, dem 25. Juli, um 14 Uhr beim FC Deisenhofen. Die Blauhemden sind heute Abend beim FC Gundelfingen zu Gast.
SV Kirchanschöring – SpVgg Landshut 1:2
SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Andreas Schweinsteiger, David Lobendank, Maximilian Reiter, Nico Schiedermeier (64. Fikret Jahic), Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky (89. Hannes Kraus), Samuel Schwarz (79. Luca Hübner), Sebastian Dengel (89. Elias Huber) - Trainer: Christoph Dinkelbach
SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß (80. Tim Hoffmann), Daniel Rabanter, Yannick Justvan, Lucas Biberger (74. Florentin Seferi), Dominik Past (64. Kenneth Sigl), Moritz Sossau, Tobias Steer, Sebastian Maier (78. Simon Kirmeier) - Spielertrainer: Sebastian Maier
Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 590
Tore: 0:1 Lucas Biberger (66.), 1:1 Kenan Smajlovic (75.), 1:2 Tobias Steer (90.+2 Foulelfmeter)