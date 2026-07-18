Steer setzt Lucky Punch: Landshut jubelt beim Bayernliga-Comeback Landshuter Bayernliga-Auftakt geglückt +++ Maier sieht starken Start +++ Nächster Hochkaräter wartet von Boris Manz · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

Das Feiern geht erstmal weiter: Drei Punkte zum Bayernliga-Start für die SpVgg Landshut. – Foto: SpVgg Landshut

Was für eine Rückkehr auf die Bayernliga-Bühne: Nach über elf Jahren Landesliga-Fußball feiert die SpVgg Landshut einen Dreier zum Saisonstart gegen den SV Kirchanschöring.

Bereits um 11:30 startete der Aufsteiger und entführte drei Punkte beim favorisierten SVK auf dramatische Art und Weise. In der EM-Group-Arena überzeugten die Niederbayern von Beginn an. „Die ersten 60 Minuten waren wirklich sehr gut von uns“, so Landshuts Sportlicher Leiter Maximilian Maier. Der Lohn für den starken Start? Lucas Biberger erlöste die Gäste nach etwas mehr als einer Stunde mit dem Führungstreffer (66.). Doch der Favorit fand nur wenig später die Antwort: SVK-Neuzugang Kenan Smajlovic gelang in der 75. Minute der Ausgleich und in der Folge drängte Kirchanschöring auf den Siegtreffer. „Im Nachgang mussten wir sehr viel verteidigen und hatten auch in zwei, drei Situationen Glück, dass wir nicht in Rückstand gegangen sind“, gestand Maier.