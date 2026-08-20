Steele und Eiberg treffen sich zum Derby, Topspiel in Burgaltendorf

Burgaltendorf empfängt den Meisterschaftsfavoriten aus Wülfrath. – Foto: Markus Becker

Im Essener Süden treffen sich die Lokalkonkurrenten SpVgg Steele und Preußen Eiberg nach langer Zeit mal wieder zu einem Ligaspiel, in der jüngeren Vergangenheit trafen sich die beiden Teams lediglich bei Steeler Stadtmeisterschaft, in der Halle oder auch in einfachen Testspielen. Das Ergebnis war dabei stets gleich: Laut FuPa-Datenbank gewann Steele alle elf bisherigen Aufeinandertreffen, beim bislang letzten Pflichtspiel der beiden Seiten ging Eiberg in der Saison 2014/14 gar mit 1:11 unter. Historisch spricht also alles gegen Preußen, der aktuelle Saisonstart macht umso mehr Mut. Das Team von Thomas Cichon setzte sich vielleicht auch etwas überraschend gegen den VfB Frohnhausen (1:0) durch. Steele leistete sich ein turbulentes 4:4 gegen Türkiyemspor Essen.

Ebenfalls am Freitag treffen sich zwei Teams, die auch zum Saisonschluss weit oben erwartet werden. Der Vorjahres-Vierte SV Burgaltendorf gastiert beim 1. FC Wülfrath, dessen selbsterklärtes Ziel ganz klar der direkte Wiederaufstieg lautet.

Am Sonntag hofft der SV Rot-Weiß Wülfrath nach der anfänglichen Enttäsuchung gegen TuSEM Essen (1:6) mit einem Erfolgserlebnis gegen die Sportfreunde Niederwenigern II wieder in Fahrt zu kommen. Die personell leicht angeschlagene SG Essen-Schönebeck trifft auf den Heisinger SV. Ein Duell, was der HSV bislang noch nie für sich entscheiden konnte. Dazu hofft der VfB Frohnhausen auf Wiedergutmachung nach der Nullnummer zum Saisonauftakt.