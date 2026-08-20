 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Steele und Eiberg treffen sich zum Derby, Topspiel in Burgaltendorf

Bezirksliga, Gruppe 6: Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt geht es im Derby zwischen der spVgg Steele und Preußen Eiberg wieder um Punkte. Ebenfalls am Freitagabend steigt ein frühes Topspiel zweier Aufstiegskandidaten.

von Markus Becker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Burgaltendorf empfängt den Meisterschaftsfavoriten aus Wülfrath.
Burgaltendorf empfängt den Meisterschaftsfavoriten aus Wülfrath. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
FC Wülfrath
Schönebeck
SSVg Velbert II
Türkgücü Vel

Im Essener Süden treffen sich die Lokalkonkurrenten SpVgg Steele und Preußen Eiberg nach langer Zeit mal wieder zu einem Ligaspiel, in der jüngeren Vergangenheit trafen sich die beiden Teams lediglich bei Steeler Stadtmeisterschaft, in der Halle oder auch in einfachen Testspielen. Das Ergebnis war dabei stets gleich: Laut FuPa-Datenbank gewann Steele alle elf bisherigen Aufeinandertreffen, beim bislang letzten Pflichtspiel der beiden Seiten ging Eiberg in der Saison 2014/14 gar mit 1:11 unter. Historisch spricht also alles gegen Preußen, der aktuelle Saisonstart macht umso mehr Mut. Das Team von Thomas Cichon setzte sich vielleicht auch etwas überraschend gegen den VfB Frohnhausen (1:0) durch. Steele leistete sich ein turbulentes 4:4 gegen Türkiyemspor Essen.

Ebenfalls am Freitag treffen sich zwei Teams, die auch zum Saisonschluss weit oben erwartet werden. Der Vorjahres-Vierte SV Burgaltendorf gastiert beim 1. FC Wülfrath, dessen selbsterklärtes Ziel ganz klar der direkte Wiederaufstieg lautet.

Am Sonntag hofft der SV Rot-Weiß Wülfrath nach der anfänglichen Enttäsuchung gegen TuSEM Essen (1:6) mit einem Erfolgserlebnis gegen die Sportfreunde Niederwenigern II wieder in Fahrt zu kommen. Die personell leicht angeschlagene SG Essen-Schönebeck trifft auf den Heisinger SV. Ein Duell, was der HSV bislang noch nie für sich entscheiden konnte. Dazu hofft der VfB Frohnhausen auf Wiedergutmachung nach der Nullnummer zum Saisonauftakt.

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Morgen, 19:30 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
19:30

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
19:00

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:15

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
13:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:15

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:00

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:15live

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So geht es weiter

3. Spieltag
29.08.26 Mülheimer SV 07 - SpVgg Steele
30.08.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Türkgücü Velbert
30.08.26 SSVg Velbert II - SG Essen-Schönebeck
30.08.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Burgaltendorf
30.08.26 Türkiyemspor Essen - SV Rot-Weiß Wülfrath
30.08.26 1. FC Wülfrath - VfB Frohnhausen
30.08.26 Preußen Eiberg - Vogelheimer SV
30.08.26 Fatihspor Mülheim - SuS Haarzopf
30.08.26 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV

Hier geht es zum Spielplan

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