Steele setzt Zeichen für den Klassenerhalt, Spannung an der Spitze

Es war das Top-Spiel des Spieltags. Der Drittplatzierte SV Burgaltendorf traf auf den Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause. Der Wiederbeginn verzögerte sich daraufhin aufgrund der Wetterlage. Nach einer fast halbstündigen Verspätung wurde die Partie wieder angepfiffen. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren, denn Tim Karkau brachte den SV per Kopf in Führung (52.). In der Folgezeit drückten die Gäste auf den Augleich, der jedoch zunächst ausblieb. In der sechsten Minute der Nachspielzeit flog Fabian Abel aufgrund eines Trittes in die Magengrube seines Gegners vom Platz - die Arminia musste die verbleibenden Minuten in Unterzahl agieren. Alle Aspekte sprachen somit für einen Erfolg Burgaltendorfs, bis Emre Yalcin kurz vor dem Schlusspfiff tatsächlich noch ausglich (90+7.). Klosterhardt bleibt somit in der Pole-Position für den Aufstieg.

Die Sportfreunde Niederwenigern II feiern den endgültig feststehenden Klassenerhalt mit einem 2:1-Erfolg bei TuSEM Essen. Malte Eckert (48.) und Marcel Schräer (59.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Leo Derksen konnte in der 76. Minute zwar noch auf 1:2 verkürzen, allerdings die Niederlage nicht verhindern.

Domagoj Zovko erwischte einen Sahnte-Tag für den Vogelheimer SV. Beim 5:3-Erfolg gegen die Sportfreunde Königshardt netzte der Angreifer gleich vier Mal (2., 39., 57., 84.). Ebenfalls netzte Obiora Uzukwu für die Hausherren (5.). Derweil trafen Nico Nachtigall (33., 80.) und Denis Karic für dei Gäste (81.). Die Sportfreunde verbleiben somit auf dem Relegationsplatz.

Die SpVgg Steele feierte einen klaren 12:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht BG Überruhr. Enosch Kpessou (10., 19., 80.), Fabian Handke (36., 54., 56.), Bastian Lübeck (64., 69.), Lirim Imeri (67.), Alexander Piwetz (77.), Luis Richard (83.) und Erol Herrmann (87.) trafen für die Hausherren. Draoui Nour-Edine sorgte für das einzige Tor der Gäste (34.). Somit benötigt Steele nur noch einen Zähler im letzten Liga-Spiel für den Klassenerhalt.

Der Abstiegskandidat DJK Arminia Lirich verlor bitter mit 1:2 bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Jason Michael Schiewer (13.) brachte die Hausherren früh in Führung. Zehn Minuten vor Schluss glich Ugochukwu Akubuike aus (80.) - dieser Treffer reicht allerdings nicht, denn Elias Rams sorgte noch für den 2:1-Siegtreffer der Spvgg. Lirich muss somit weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

Früh sorgte Michael Seidelmann für die 1:0-Führung des SuS Haarzopf. Erst in der Nachspielzeit konnte Enrico Ratz den Sieg der Gäste klar machen (90.). Der Heisinger SV feierte trotz der Niederlage den Klassenerhalt. Haarzopf verblieb auf Rang fünf.

Rot-Weiss Essen II ist nun punktgleich mit dem Tabellenführer aus Klosterhardt. Joel Leon Bema (11.), Orcun Mengenli (26.), Marcel Platzek (42.), Mehmet Can Demirci (43.) und Arda Islam trafen beim komfortablen 5:1-Erfolg des RWE über den SV Fortuna Bottrop, für den Luca Fischer für das zwischenzeitliche 1:2 sorgte (32.). Die Essener müssen am letzten Spieltag somit auf Schützenhilfe hoffen.

Tolga Yildrim (12.), Ismail Talha Uzan (14.) und Abbas Jaafar (18.) stellten früh auf 3:0 für Dostlukspor Bottrop. Tolga Yigit (36.) und Emre Kececi (56.). verkürzten daraufhin auf 2:3, doch Dogukan Turan stellte auf 4:2 (72.). Fatishpor Essen gab sich jedoch nicht auf und kam durch die Doppeltorschützen Yigit (77.) und Kececi (82.) zu einem 4:4-Remis. Somit feierte Fatishpor einen Punktgewinn nach sieben Pleiten in Serie.