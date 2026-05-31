Steele setzt Zeichen für den Klassenerhalt, Spannung an der Spitze

Bezirksliga, Gruppe 6: Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt erobert sich spät einen Punkt beim SV Burgaltendorf. Der einzige Verfolger Rot-Weiss Essen II gewann derweil souverän gegen Fortuna Bottrop. Die SpVgg Steele setzte ein Zeichen im Tabellenkeller, während die Sportfreunde Königshardt und die DJK Arminia Lirich Pleiten hinnehmen mussten. Der Heisinger SV und die Sportfreunde Niederwenigern II retteten sich zudem endgültig.
Es war das Top-Spiel des Spieltags. Der Drittplatzierte SV Burgaltendorf traf auf den Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause. Der Wiederbeginn verzögerte sich daraufhin aufgrund der Wetterlage. Nach einer fast halbstündigen Verspätung wurde die Partie wieder angepfiffen. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren, denn Tim Karkau brachte den SV per Kopf in Führung (52.). In der Folgezeit drückten die Gäste auf den Augleich, der jedoch zunächst ausblieb. In der sechsten Minute der Nachspielzeit flog Fabian Abel aufgrund eines Trittes in die Magengrube seines Gegners vom Platz - die Arminia musste die verbleibenden Minuten in Unterzahl agieren. Alle Aspekte sprachen somit für einen Erfolg Burgaltendorfs, bis Emre Yalcin kurz vor dem Schlusspfiff tatsächlich noch ausglich (90+7.). Klosterhardt bleibt somit in der Pole-Position für den Aufstieg.
Die Sportfreunde Niederwenigern II feiern den endgültig feststehenden Klassenerhalt mit einem 2:1-Erfolg bei TuSEM Essen. Malte Eckert (48.) und Marcel Schräer (59.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Leo Derksen konnte in der 76. Minute zwar noch auf 1:2 verkürzen, allerdings die Niederlage nicht verhindern.
Domagoj Zovko erwischte einen Sahnte-Tag für den Vogelheimer SV. Beim 5:3-Erfolg gegen die Sportfreunde Königshardt netzte der Angreifer gleich vier Mal (2., 39., 57., 84.). Ebenfalls netzte Obiora Uzukwu für die Hausherren (5.). Derweil trafen Nico Nachtigall (33., 80.) und Denis Karic für dei Gäste (81.). Die Sportfreunde verbleiben somit auf dem Relegationsplatz.
Die SpVgg Steele feierte einen klaren 12:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht BG Überruhr. Enosch Kpessou (10., 19., 80.), Fabian Handke (36., 54., 56.), Bastian Lübeck (64., 69.), Lirim Imeri (67.), Alexander Piwetz (77.), Luis Richard (83.) und Erol Herrmann (87.) trafen für die Hausherren. Draoui Nour-Edine sorgte für das einzige Tor der Gäste (34.). Somit benötigt Steele nur noch einen Zähler im letzten Liga-Spiel für den Klassenerhalt.
Der Abstiegskandidat DJK Arminia Lirich verlor bitter mit 1:2 bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Jason Michael Schiewer (13.) brachte die Hausherren früh in Führung. Zehn Minuten vor Schluss glich Ugochukwu Akubuike aus (80.) - dieser Treffer reicht allerdings nicht, denn Elias Rams sorgte noch für den 2:1-Siegtreffer der Spvgg. Lirich muss somit weiterhin um den Klassenerhalt bangen.
Früh sorgte Michael Seidelmann für die 1:0-Führung des SuS Haarzopf. Erst in der Nachspielzeit konnte Enrico Ratz den Sieg der Gäste klar machen (90.). Der Heisinger SV feierte trotz der Niederlage den Klassenerhalt. Haarzopf verblieb auf Rang fünf.
Rot-Weiss Essen II ist nun punktgleich mit dem Tabellenführer aus Klosterhardt. Joel Leon Bema (11.), Orcun Mengenli (26.), Marcel Platzek (42.), Mehmet Can Demirci (43.) und Arda Islam trafen beim komfortablen 5:1-Erfolg des RWE über den SV Fortuna Bottrop, für den Luca Fischer für das zwischenzeitliche 1:2 sorgte (32.). Die Essener müssen am letzten Spieltag somit auf Schützenhilfe hoffen.
Tolga Yildrim (12.), Ismail Talha Uzan (14.) und Abbas Jaafar (18.) stellten früh auf 3:0 für Dostlukspor Bottrop. Tolga Yigit (36.) und Emre Kececi (56.). verkürzten daraufhin auf 2:3, doch Dogukan Turan stellte auf 4:2 (72.). Fatishpor Essen gab sich jedoch nicht auf und kam durch die Doppeltorschützen Yigit (77.) und Kececi (82.) zu einem 4:4-Remis. Somit feierte Fatishpor einen Punktgewinn nach sieben Pleiten in Serie.
Die Spvgg Sterkrade 06/07 eroberte den dritten Platz. Beim VfB Frohnhausen feierten die Gäste einen turbulenten 5:3-Erfolg. Damian Vergara Schlootz (55., 82.), Mats Müller (58.), Sverre Müller (60.) und Maximilian Felix Zachariasz (87.) trafen dabei für Sterkrade. Issa Adnan Said (52., 67.) und Mohamed Said stemmten sich derweil mit ihren Treffern gegen die Niederlage.
Spieldaten:
SV Burgaltendorf – DJK Arminia Klosterhardt 1:1
SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke (90. Sky Eric Lietzau), Georgios Ketsatis, Tim Karkau, Jonas Rölver, Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci (62. Michael Siminenko), Fabio Weber, Nico Van Der Heuvel (71. Nico Großheimann), Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Meik Kunz, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Phil Wolff (67. Melvin Glogic), Max Langerbein (90. Johnathan Rey Sauceda), Hamza Velic (81. John Salobir), Jan-Niklas Pia (81. Nico Wycislok) - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Gianluca Röttgen (Wermelskirchen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tim Karkau (52.), 1:1 Emre Yalcin (90.+7)
Rot: Fabian Abel (90./DJK Arminia Klosterhardt/Tritt in die Magengrube)
TuSEM Essen 1926 – Sportfreunde Niederwenigern II 1:2
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Rico Zölzer, Jan Guthoff (78. Felix Herzinger), Frederick Gipper (78. Jascha Valentin Laaks), Philipp Alexander Glahn (67. Fabio Herrmann), Nadyar Khaled (67. Modou Jaiteh), Rico Frederik Hoffmann (67. Juan Camilo Perez Vasquez), Daniel Zurmühlen, Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Leon Welticke, Sebastian Axt (42. Malte Honisch), Lutz Dahlhaus, Marcel Schräer (87. Florian Finger), Noah Seyer (90. Niklas Niggemeyer), Justin Barke (90. Henrik Eggemann) - Trainer: Lars Diefenthal
Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Malte Eckert (48.), 0:2 Marcel Schräer (59.), 1:2 Leo Derksen (76.)
SpVgg Steele – FC Blau-Gelb Überruhr 12:1
SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen, Maurice Jednicki (75. Benedict Uwa Davis-West), Alexander Piwetz, Christoffer Mbombo, Dominik Bongartz (70. Erol Hermann), Louis Smeilus (57. Bastian Lübeck), Lirim Imeri, Enosch Kpessou, Deven Liebetrau (63. Ruto Ohnishi), Fabian Handke (62. Luis Richard) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Selmir Hanici, Chafiq Guettari (77. Abbas Ahmed), Noel Tautges, Eljvir Ahmet, Yoshitaka Myojin, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine - Trainer: Sascha Tautges
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 27
Tore: 1:0 Enosch Kpessou (10.), 2:0 Enosch Kpessou (19.), 2:1 Draoui Nour-Edine (34.), 3:1 Fabian Handke (36.), 4:1 Fabian Handke (54.), 5:1 Fabian Handke (56.), 6:1 Bastian Lübeck (64.), 7:1 Lirim Imeri (67.), 8:1 Bastian Lübeck (69.), 9:1 Alexander Piwetz (77.), 10:1 Enosch Kpessou (80.), 11:1 Luis Richard (83.), 12:1 Erol Hermann (87.)
VfB Frohnhausen – SpVgg Sterkrade 06/07 3:5
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Sinan Yilmaz, Taraba Carsten Kagnassim (80. Nico Prang), Milad Mansoori, Daniel Kalala (88. Jonas Yunus Erdogmus), Issa Issa (90. Joel Martin Dinzolele), Issa Adnan Said, Canel Ucan (88. Abdul Semmo), Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike - Trainer: Chamdin Said
SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Mats Müller, Said Aljumaa, Nicolas Strömann (67. Ian Kohlgruber), Robin Papert (67. Finn Müller), Nils Martin (67. Enver Ünal), Sverre Müller, Jannik Hoppe, Aaron Langen (75. Zahir Kaynar), Maximilian Felix Zachariasz, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer - Co-Trainer: Jannik Bauer
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Issa Adnan Said (52.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (55.), 1:2 Mats Müller (58.), 1:3 Sverre Müller (61.), 2:3 Mohamed Said (62.), 3:3 Issa Adnan Said (68.), 3:4 Damian Vergara Schlootz (83.), 3:5 Maximilian Felix Zachariasz (88.)
Besondere Vorkommnisse: Mohamed Said (VfB Frohnhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jannis Heins (20.).
Fatihspor Essen 2001 – Dostlukspor Bottrop 4:4
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Baris Kaya, Can Tunctürk, Serhat Yirmibes, Oktay Cinar, Tolga Yigit, Jez Fremnong, Baki Caki, Emre Kececi, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus
Dostlukspor Bottrop: Yunus Eren Özcan, Arif Elyesa Mendil, Emre Ünlü, Asim Kocaman, Jan Endres (57. Khaled Al-Kadi), Jonah Konzer, Arda Olgur (35. Dogukan Turan), Tolga Yildirim, Nassim Ahkim (57. Ibrahim Kadi) (70. Arif Elyesa Mendil), Abbas Jaafar, Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar
Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Nassim Ahkim (12.), 0:2 Ismail Talha Uzan (14.), 0:3 Tolga Yildirim (18.), 1:3 Tolga Yigit (36.), 2:3 Emre Kececi (56.), 2:4 Dogukan Turan (72.), 3:4 Tolga Yigit (77.), 4:4 Emre Kececi (82.)
Vogelheimer SV – Sportfreunde Königshardt 5:3
Vogelheimer SV: Omar Allouche, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, Fouad Zaitouni, David Dottai (38. Deniz Senol), Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes, Ilhan Copcu, Domagoj Zovko (85. Haruto Ishizaki), Mika Luis Pfundner, Glory Samuel Kamamona - Trainer: Carsten Isenberg
Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (64. Finn Busian), Mathias Grgic (53. Berkay Akay), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour (46. Simon Palmen), Muris Kesko (70. Nils Wehran), Maurice Gardey - Trainer: Kenan Hodzic
Schiedsrichter: Tim Grevelhörster (Duisburg) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Domagoj Zovko (2.), 2:0 Obiora Uzukwu (5.), 2:1 Nico Nachtigall (33.), 3:1 Domagoj Zovko (39.), 4:1 Domagoj Zovko (57.), 4:2 Nico Nachtigall (80.), 4:3 Denis Karic (81.), 5:3 Domagoj Zovko (84.)
Heisinger SV – SuS Haarzopf 0:2
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Nik Leiler, Semih Cimen (76. Minwook Oh), Philipp Reichardt, Merlin Kirsten, Simon Tenberge, Julian Bluni, Leon Frehmann, Jan-Lukas Lippeck (46. Tobias Köfler) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Julian Piontek, Johannes Flatow, Joshua Coffie, Timo Brandt, Michael Seidelmann, Ben Ansorge (79. Thomas Denker), Thierry Buma (67. Marvin Pape), Luiz Alessio Sachs, Yunosuke Seo, Felix Franken (62. Enrico Ratz) - Trainer: Matthias Walter - Co-Trainer: Stefano Trißler
Schiedsrichter: Linus Podeschwa (Wuppertal) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Michael Seidelmann (9.), 0:2 Enrico Ratz (90.+4)
Spvgg Sterkrade-Nord – DJK Arminia Lirich 1920 2:1
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Nick Perenz (49. Elias Rams), Ife-Oluwa Awolaja (62. Nick Perenz), Jason Michael Schiewer, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, David Alexander Forbeck (70. Paul Overhoff), Fabian Drieschner (62. Noah Leonard Bauditz), Dean Torben Nowoczin, Oguzhan Mirac Cengiz (62. Justin Beckmann) - spielender Co-Trainer: Kevin Corvers - Trainer: Oguzhan Cuhaci
DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Allan Zuna, Mehriz Fezzani (66. Tim Danel), Christian Hattert, Manuel Augenstein (75. Leroi Donovan Ndjiago), Anthony Annan, Marouan Jenfi, Daniel Enudi, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jason Michael Schiewer (13.), 1:1 Ugochukwu Akubuike (79.), 2:1 Elias Rams (87.)
Rot-Weiss Essen II – Fortuna Bottrop 5:1
Rot-Weiss Essen II: Romero Gerres, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Flavio Dietz (75. Timo Dargel), Ole Nissen, Kevin Grund (75. Mirco Konarkowski), Mehmet Demirci (57. Marcel Faber), Orcun Mengenli, Marcel Platzek (84. Hamid Kuka), Joel Bema, Arda Islam (64. Luis Förster) - Trainer: Stefan Lorenz
Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Thilo Grollmann, Luca Fischer, Jan Larisch, Nick Sommer, Stefan Pitkowski (78. Marco Schönfeld), Tom Wojtusch, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (64. Danny Schrödl), Lennart Dickmann (75. Jan Steinkusch), Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 174
Tore: 1:0 Tom Wojtusch (11. Eigentor), 2:0 Orcun Mengenli (26.), 2:1 Luca Fischer (32.), 3:1 Marcel Platzek (42.), 4:1 Mehmet Demirci (43.), 5:1 Arda Islam (63.)
Der letzte Spieltag:
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Sterkr.-Nord
So., 07.06.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Frohnhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Dostlukspor - TuSEM Essen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Haarzopf - RW Essen II
So., 07.06.26 15:15 Uhr Königshardt - SpVgg Steele
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Vogelheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Burgaltend.
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Fatihspor
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Heisinger SV