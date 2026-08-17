Steele-Aufholjagd beim 4:4 gegen Türkiyemspor: "Ein Punkt der Moral"

Hier feierte Schnepp noch den Aufstieg mit der zweiten Mannschaft der SpVgg Steele. – Foto: SpVgg Steele

Für Timo Schnepp, Trainer der SpVgg Steele, war es zugleich das erste Bezirksliga-Spiel in Hauptverantwortung. In der vergangenen Saison hatte er noch die Zügel für die zweite Mannschaft in der Hand und wurde nach dem abschließenden Aufstieg in die Kreisliga A nun auf die Trainerbank des Vereinsaushängeschilds befördert.

"Es ist schon ein bisschen was anderes als Kreisliga B“, sagte Schnepp. "Letztes Jahr war es eher so, dass du elf Jungs zocken lassen kannst und weißt, dass du das Spiel im Normalfall gewinnen wirst. Jetzt in der Bezirksliga musst du dir schon mehr Gedanken machen.“

Nach der Pause kam der Aufsteiger so richtig ins Rollen. Mit dem Doppelschlag von Özgür Akcapinar (53., 55.), gefolgt von der vermeintlichen Vorentscheidung durh Faris El Maaroufi (59.), schien alles zugunsten der Hausherren zu verlaufen. "Die ersten 10 bis 15 Minuten nach der Pause verschläfst du komplett“, ärgerte sich Schnepp. Steele verlor in dieser Phase zu viele direkte Duelle und ließ auch zweite Bälle liegen.

Auf dem Platz verlief die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen. "Eher ein 0:0-Spiel, wenn ich ehrlich bin“, schilderte Schnepp. Kurz vor der Pause ging Steele dennoch durch Alex Graham Royle in Führung (42.), Türkiyemspor glich durch Özkan Akcapinar noch vor dem Seitenwechsel per Elfmeter aus (45.).

Doch die Mannschaft gab sich nicht auf. "Ab dann haben wir den Schalter umgelegt. Da war die Mentalität: 'Wir müssen jetzt'“, erklärte der Trainer. Jonas Lippeck verkürzte auf 2:4(62.), Alexander Gulyayev brachte Steele zehn Minuten später auf 3:4 heran. Anschließend drängten die Gäste auf den Ausgleich, scheiterten aber zunächst mehrfach am Türkiyemspor-Torwart Adnan Laroshi.

In der Nachspielzeit bekam Steele nach einem Handspiel schließlich einen Elfmeter zugesprochen. "Berechtigt, sehr klar“, befand Schnepp. Lippeck behielt die Nerven und verwandelte zum 4:4 (90.). "Das ist ein Punkt der Moral“, freute sich der Trainer resümmierend.

Ein Sonderlob verdienten sich die in dieser Phase umso wichtigeren Joker. Niklas Edler bereitete den Anschlusstreffer zum 3:4 vor, Alexander Piwetz holte den entscheidenen Elfmeter heraus. Schnepp war deshalb überzeugt: "Geht das Spiel noch fünf, zehn Minuten länger, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir noch einen machen. Bei Türkiyemspor war die Luft raus.“

Fidan fehlte es an der notwendigen Abgezocktheit

Auf der anderen Seite haderte Türkiyemspors Trainer Hasan Fidan vor allem über den Umgang mit der deutlichen Führung. "Wir hätten das viel, viel klüger runterspielen müssen, viel mehr den Ball vorne halten müssen“, sagte Fidan und bestätigte den Eindruck seines Gegenübers. "Es war in den letzen Minuten einfach keine Power mehr drin. Ich sage mal, mit dem einen Punkt können wir aber auch zufrieden sein."

Dem Kontrahenten zollte der Übungsleiter aber auch den gebührenden Respekt. "Man kann sagen, hier kann man Steele auch loben, dass sie wirklich Moral gezeigt haben und nie aufgegeben haben.“

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr SpVgg Steele SpVgg Steele Preußen Eiberg Eiberg 19:00 PUSH

Steele richtet den Blick derweil bereits auf das nächste Highlight. Am Freitag wartet im ersten Heimspiel das Derby gegen Preußen Eiberg. Für Schnepp ein besonderer Termin: "Geiler geht es nicht. Dafür spielt man Fußball.“ Nach dem turbulenten Remis in seinem persönlichen Debüt soll dort auch der erste Dreier folgen.

Türkiyemspor Essen – SpVgg Steele 4:4

Türkiyemspor Essen: Adnan Laroshi, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Özkan Akcapinar, Enes Cakir, Poyraz-Can Sahin (65. Baki Caki), Ivan Wetshemungu (79. Onur Caparlar), Hussein Zeaiter, Faris El Maaroufi, Özgür Akcapinar - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan

SpVgg Steele: Dennis Hornig, Fabian Handke, Christoffer Mbombo (46. Leon Tüns), Devid-Alexander Röwekamp (68. Alexander Piwetz), Marc Geißler, Deven Liebetrau, Alex Graham Royle, Jonas Lippeck, Ahrif Wendt (54. Niklas Edler), Nassim Kamboua (63. Mohamed Bennaman), Alexander Gulyayev - Trainer: Timo Schnepp - Co-Trainer: Ilias Elouriachi

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Alex Graham Royle (42.), 1:1 Özkan Akcapinar (45.), 2:1 Özgür Akcapinar (53.), 3:1 Özgür Akcapinar (55.), 4:1 Faris El Maaroufi (59.), 4:2 Jonas Lippeck (62.), 4:3 Alexander Gulyayev (72.), 4:4 Jonas Lippeck (90. Handelfmeter)

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