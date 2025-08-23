"Steckt viel mehr drin": Kornelimünster will wahres Gesicht zeigen

Die vergangene Saison war für den FC Eintracht Kornelimünster unter dem Strich auch eine Geschichte verpasster Chance. Platz zehn in der Kreisliga B ist zwar respektabel, doch für Trainer Dirk Hermanns war das zu wenig. „Wir sind nicht zufrieden, da durch ständige Abwesenheiten speziell an den Sonntagen auf drei bis fünf Positionen durchgetauscht werden musste“, erklärt er. Konstanz sei nie erreicht worden, und damit seien auch viel zu wenige Punkte zusammengekommen. Das Urteil des Trainers ist eindeutig: „In dem Team steckt viel mehr drin.“
Umso wichtiger war ein gelungener Start in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 20. Juli bat Hermanns seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz. Und die ersten Eindrücke stimmen ihn optimistisch: „Die ersten drei Wochen verliefen sehr gut, sowohl von der Trainingsbeteiligung, der Intensität und auch der ersten Ergebnisse, insbesondere das Auftreten bei der Stadtmeisterschaft.“ Nun komme es darauf an, diesen Schwung nicht nur in die Liga mitzunehmen, sondern auch dauerhaft zu bewahren. Hermanns weiß aber: „Einfacher gesagt als getan.“
Die Botschaft an seine Spieler ist unmissverständlich: „Wir haben uns viel vorgenommen, die Jungs müssen liefern.“ Persönliches Lob für Einzelne verteilt er bewusst nicht. „Ich lege viel Wert auf den Teamgedanken“, betont er. Nur gemeinsam könne die Eintracht ihr Potenzial ausschöpfen.
Das Ziel für die kommende Spielzeit ist klar umrissen: Deutlich besser abschneiden als in den beiden vergangenen Jahren. Doch für Hermanns entscheidet sich der Erfolg nicht an Tabellenplätzen allein, sondern an der Haltung seiner Mannschaft. „Gemessen wird es immer daran: Wie viel haben wir unter der Woche beim Training und an den Sonntagen investiert? Haben wir viel investiert, dann stimmt am Ende der Ertrag. Investieren wir wenig, dann ist der Ertrag entsprechend – und dann ist es auch richtig so.“
Die Konkurrenz in der Liga ist nicht zu unterschätzen. Für den Trainer ist der TuS Lammersdorf der große Favorit. „Weil sie eine Bezirksligamannschaft haben“, begründet Hermanns. Kornelimünster hat personell deutlich weniger üppig nachgelegt, als der ambitionierte Ligakonkurrent. Adrian Schunk kommt als einziger externer Neuzugang aus Mönchengladbach dazu, zusätzlich verstärkt sich die Eintracht aus der eigenen Jugend.
Die Aufgabe für die Eintracht ist damit klar: Aus einer Mannschaft, die zu oft ihr Potenzial liegen ließ, soll ein Team werden, das Woche für Woche zuverlässig punktet. Dirk Hermanns hat den Anspruch deutlich formuliert – jetzt liegt es an seinen Spielern, ihn auf dem Platz einzulösen.
