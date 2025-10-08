Steckt der Herren-Futsal nach nur einem Spieltag in der Krise?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Dass die Futsal-Meisterschaft nach Jahren mit zwei Klassen für die Spielzeit 25-26 auf eine reduziert wurde, mochte bereits ein Zeichen sein, dass es in der kleinen Struktur Probleme geben könnte. In der Vorrunde der „Coupe de Luxembourg Futsal“ wurde dieser Eindruck verstärkt, als von drei Partien nur eine tatsächlich gespielt wurde, Sanem und die „Miseler Léiwen“ kamen durch Forfait-Wertungen weiter.
Und am 1.Spieltag der Futsal-Liga gab es ebenfalls drei Forfaits, dies bei fünf angesetzten Spielen. Will heißen: von bisher acht angesetzten Pflichtspielen wurden deren nur drei tatsächlich ausgetragen.
Ein User teilte FuPa am Dienstag mit, dass Clerf und die ALSS scheinbar nicht an der Meisterschaft teilnehmen würden und niemand genau wisse, was mit Futsal Halo Junace Hassel los sei. Der Rückzug der ALSS ist im Prinzip bestätigt, wie aus zukünftigen Forfait-Wertungen im Extranet der FLF ersichtlich ist und wie auch Verein und Verband erklärten. Der Halo Junace-Rückzug ist ebenfalls unausweichlich (s.u.).
FuPa hat beim Verband nachgefragt, was denn los sei. Die Verantwortlichen der Futsal-Kommission erklärten: „Die ALSS erhielt unter anderem keine Sporthalle mehr zur Verfügung gestellt, was letztlich zu einem Saisonforfait führte. Der Verein aus Clerf verfügt derzeit über zu wenige Spieler, um die laufende Saison abzusichern. Bisher wurden ein Forfait im Pokal und eines in der Meisterschaft verzeichnet – damit ist der Club theoretisch noch nicht vom Meisterschaftsbetrieb ausgeschlossen. Bei Halo Junace sind die genauen Gründe für die beiden Forfaits bislang nicht bekannt. Ähnlich wie bei Clerf wurde der Verein jedoch bislang noch nicht aus der Meisterschaft ausgeschlossen“
Am Mittwochvormittag haben wir bei einem weiteren Futsal-Verantwortlichen der FLF, der gleichzeitig im Vorstand der ALSS tätig ist, sowie bei Halo Junace schriftlich um Stellungnahmen gebeten. Die ALSS bestätigte, dass einem aufgrund der Verlegung des Vereinssitzes die Sporthalle in Munsbach nicht mehr zur Verfügung stehen würde, offiziell aus der Liga ausgeschieden sei man aber erst nach der zweiten Forfait-Wertung. Halo Junace erklärte FuPa gegenüber, dass man für diese Saison leider keine Mannschaft auf die Beine gestellt bekommen habe.