Steckt der Herren-Futsal nach nur einem Spieltag in der Krise?

Der luxemburgische Herren-Futsal steckt offensichtlich in einer ernsten Krise – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Dass die Futsal-Meisterschaft nach Jahren mit zwei Klassen für die Spielzeit 25-26 auf eine reduziert wurde, mochte bereits ein Zeichen sein, dass es in der kleinen Struktur Probleme geben könnte. In der Vorrunde der „Coupe de Luxembourg Futsal“ wurde dieser Eindruck verstärkt, als von drei Partien nur eine tatsächlich gespielt wurde, Sanem und die „Miseler Léiwen“ kamen durch Forfait-Wertungen weiter. Und am 1.Spieltag der Futsal-Liga gab es ebenfalls drei Forfaits, dies bei fünf angesetzten Spielen. Will heißen: von bisher acht angesetzten Pflichtspielen wurden deren nur drei tatsächlich ausgetragen.

👉 Tabelle Ein User teilte FuPa am Dienstag mit, dass Clerf und die ALSS scheinbar nicht an der Meisterschaft teilnehmen würden und niemand genau wisse, was mit Futsal Halo Junace Hassel los sei. Der Rückzug der ALSS ist im Prinzip bestätigt, wie aus zukünftigen Forfait-Wertungen im Extranet der FLF ersichtlich ist und wie auch Verein und Verband erklärten. Der Halo Junace-Rückzug ist ebenfalls unausweichlich (s.u.).