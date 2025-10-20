»Stecken mitten im Abstiegskampf«: Ruderting mit erneuter Pleite

Am 8. Spieltag der Landesliga Süd feierte der SV Frauenbiburg einen souveränen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Alburg und schob sich damit an die Tabellenspitze. Kirchberg trennte sich mit einem Unentschieden von Amicitia, während Ruderting die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Der Sieg war klar und absolut verdient, dennoch mussten wir über 90 Minuten viel investieren und hochkonzentriert bleiben. Unsere Defensive stand sehr stabil, und vorne haben wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen konsequent genutzt, was letztlich der Schlüssel zum ungefährdeten Erfolg war. Besonders hervorheben möchte ich die Leistung von Eva Assmann, die einen echten Sahnetag erwischte und mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg legte.“
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „An dem Nachmittag war leider für uns nichts zu holen. Frauenbiburg war sehr gut organisiert und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. Ich bin aber mit der Leistung und Einstellung der Mannschaft zufrieden. So kann man auftreten gegen einen absoluten Topfavoriten der Liga.“
Andrea Kurz (Kapitänin SV Kirchberg i. Wald): „Heute haben wir definitiv ein anderes Gesicht gezeigt. Wir hatten viele gute spielerische Aktionen und haben als Mannschaft kompakt agiert. Im letzten Drittel fehlte uns jedoch oft die nötige Ruhe und Durchschlagskraft, um unsere zahlreichen Chancen konsequent zu nutzen. Am Ende müssen wir uns mit dem 2:2 zufriedengeben, wobei angesichts der Möglichkeiten aber durchaus mehr drin gewesen wäre. Trotzdem können wir auf dieser Leistung aufbauen. Wir arbeiten weiter hart und wollen auch gegen Wilting wieder etwas Zählbares mitnehmen.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting): „Uns fehlen derzeit von Woche zu Woche ein wenig die Worte. Wir kommen gut ins Spiel, verlieren dann aber im Verlauf zu oft den Faden und kassieren dabei viel zu einfache Gegentore. Auch die fehlende Körperspannung war erneut ein Thema. Positiv ist hervorzuheben, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt hat, der Anschlusstreffer war die logische Folge dieser Leistungssteigerung. Leider haben wir uns am Ende durch zwei Kontergegentore um den Lohn der Aufholjagd gebracht. Jetzt gilt es, genau an diese kämpferische Leistung aus der zweiten Halbzeit anzuknüpfen. Wir stecken mitten im Abstiegskampf, da hilft nur Zusammenhalt, Einsatz und Teamgeist!“