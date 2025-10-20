»Stecken mitten im Abstiegskampf«: Ruderting mit erneuter Pleite

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Der Sieg war klar und absolut verdient, dennoch mussten wir über 90 Minuten viel investieren und hochkonzentriert bleiben. Unsere Defensive stand sehr stabil, und vorne haben wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen konsequent genutzt, was letztlich der Schlüssel zum ungefährdeten Erfolg war. Besonders hervorheben möchte ich die Leistung von Eva Assmann, die einen echten Sahnetag erwischte und mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg legte.“

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „An dem Nachmittag war leider für uns nichts zu holen. Frauenbiburg war sehr gut organisiert und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. Ich bin aber mit der Leistung und Einstellung der Mannschaft zufrieden. So kann man auftreten gegen einen absoluten Topfavoriten der Liga.“