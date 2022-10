"Stecke den Kopf nicht in den Sand" Kreisklasse A Sinsheim +++ Für Rafael Hermida und die SG 2000 Eschelbach beginnen die Wochen der Wahrheit

Allzu rosig waren die Voraussetzungen nicht für die SG 2000 Eschelbach vor Saisonbeginn. Wichtige Leistungsträger haben den Verein verlassen und vor allem in der Offensive eine Lücke hinterlassen, die bislang nicht annähernd geschlossen werden konnte. Rafael Hermida wusste um die Schwierigkeit der Aufgabe Bescheid, gibt aber zu: "Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig werden werde."

Der neue Trainer beklagt nach sieben Niederlagen und null Punkten in erster Linie die geringe Durchschlagskraft im Angriff. Er sagt: "Wir sind nicht in der Lage, Situationen zu Ende zu spielen und sind hinten drin zusätzlich unter Dauerbeschuss." Das beste Beispiel dafür war die 1:5-Niederlage bei seinem Ex-Klub TSV Reichartshausen vor Wochenfrist. Dabei führte seine Elf sogar, doch mit zunehmender Spieldauer erhöhte Reichartshausen auf seinem gewohnten Kunstrasen den Druck und kam zwangsläufig zu seinen Torerfolgen.

Nun sind sieben Spiele absolviert gegen ausschließlich Spitzenteams oder zumindest potenzielle Kandidaten für ganz vorne. "Wir sind jetzt in der Situation, dass wir in den kommenden Wochen auf Gegner treffen, die allesamt um die fünf, sechs Punkte haben", erläutert Hermida, der klarstellt, "da wird sich zeigen, was für uns drin ist. Klar ist: Wenn du jetzt nicht bald anfängst zu punkten, steigst du ab." Am Sonntag kommt mit dem SV Babstadt der Zwölfte (6 Punkte) nach Eschelbach.

Neben den Problemen in der Offensive müssen der 54-Jährige und sein spielender Co. Timo Teufel von Woche zu Woche zwei bis drei Spieler ersetzen, die aus verschiedenen Gründen fehlen. Den Willen will Hermida aber keinem absprechen: "So frustriert ich sonntags bin, so motiviert gehe ich dienstags und donnerstags im Training an die Arbeit. Die Jungs ziehen auch super mit, da habe ich schon ganz andere Mannschaften erlebt."