STEAG Iqony Cup 2025 - Hobbymannschaften können sich anmelden

Zum 23. Mal findet im Dezember wieder das beliebte Hallenturnier STEAG Iqony Cup der Spvgg Quierschied in der Fischbachhalle statt. Die Hobbyturniere werden in zwei Kategorien ausgespielt: Für Aktive Vereinsfußballer und Nicht-Aktive Fußballer (Hobby, Betrieb, AH usw...). Diese werden am Sonntag 28.12. (Vorrunde) und Montagabend 29.12. (Endrunde) gespielt. Ab sofort können sich interessierte Hobby-Mannschaften bis zum Sonntag, den 07. Dezember anmelden! Alle Informationen zu Regularien, Ammeldung etc. gibt es auf https://www.spvgg-quierschied.de/?p=22704