 2025-11-18T09:22:12.436Z

Vereinsnachrichten

STEAG Iqony Cup 2025 - Hobbymannschaften können sich anmelden

Verlinkte Inhalte

SG Quierschied
Quierschied
Quierschied II
SG Bildstock/Quierschied

Zum 23. Mal findet im Dezember wieder das beliebte Hallenturnier STEAG Iqony Cup der Spvgg Quierschied in der Fischbachhalle statt. Die Hobbyturniere werden in zwei Kategorien ausgespielt: Für Aktive Vereinsfußballer und Nicht-Aktive Fußballer (Hobby, Betrieb, AH usw...). Diese werden am Sonntag 28.12. (Vorrunde) und Montagabend 29.12. (Endrunde) gespielt. Ab sofort können sich interessierte Hobby-Mannschaften bis zum Sonntag, den 07. Dezember anmelden! Alle Informationen zu Regularien, Ammeldung etc. gibt es auf https://www.spvgg-quierschied.de/?p=22704

Aufrufe: 018.11.2025, 12:12 Uhr
Spvgg-Quierschied TickerAutor