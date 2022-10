»Stauf« zerlegt Feucht nach »Witz-Rot« - ATSV feiert Lucas Markert 17. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitagabend: Dezimiertes Feucht unterliegt Donaustauf mit 0:4 +++ ATSV Erlangen gewinnt 2:1 gegen Regensburg II +++

Der 1. SC Feucht ist alles andere als eine Laufkundschaft der Bayernliga Nord. Der SV Donaustauf allerdings hat den Traditionsverein zu einer solchen degradiert - zumindest an diesem Spieltag . Für Heim-Trainer Serdal Gündogan ist der Grund für die Schlappe offensichtlich: "In der Anfangsphasen waren wir zu passiv, sind aber dann besser ins Spiel gekommen. Genau in dieser Phase haben wir eine Rote Karte bekomen. Ein Witz, wenn man es positiv formuliert." In Überzahl hätten die Gäste aus der Oberpfalz die Räume dann gut genutzt und folglich weitere Tore erzielt. "Was uns positiv stimmt: Die Moral der Truppe hat gestimmt. Wir haben in Unterzahl gut gespielt, nach vorne Akzente gesetzt und hinten gut verteidigt."