"Staubsauger" als zweiter Bildungsweg Eine historische Niederlage gab es für den VfL Meiningen vor knapp drei Wochen in Bad Frankenhausen. Mit neun Gegentoren im Gepäck ging es zurück in den Süden des Freistaates. Doch das historische 6:9 war gleichzeitig die Trendwende für die Südthüringer.

Denn in den folgenden zwei Partien hielten die Meininger den Laden wasserdicht und konnten zwei wichtige Siege auf dem Weg zum Ligaverbleib einfahren. Ein Grund dafür ist ein Routinier, der im Herbst seiner Fußballerlaufbahn defensive Qualitäten an den Tag legt. Nun wartet der Tabellenführer aus SCHOTT Jena – Angst vor großen Namen hat man dabei nicht in Meiningen.

Im Alter von 35 Jahren kam Tobias Hummel zu seinem ersten Thüringenliga-Spiel am 4. August des vergangenen Jahres. Der ehemalige Offensivspieler des Hainaer SV und von Eintracht Hildburghausen suchte im gesetzteren Fußballalter nochmal die sportliche Herausforderung in Meiningen. Eine gute Entscheidung, wie sich aktuell zeigt. Denn nach sporadischen Einsatzzeiten in der Hinrunde stand er in diesem Jahr schon dreimal über 90 Minuten auf dem Feld. Dabei ist der technisch starke Offensivspieler von einst mittlerweile der clevere und zweikampfstarke Defensivallrounder geworden. Auch beim Spiel in Bad Frankenhausen war er dabei (6:9). Aber auch bei den Partien gegen die Topteams aus Heiligenstadt und Eichsfeld wirkte er mit und machte es gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Favoriten schwer Tore zu schießen (0:1, 0:2). Optimistisch und mit einem Augenzwinkern blickt Tobi deshalb auch auf das Spiel am Samstag gegen den Tabellenführer vom SV SCHOTT: „Gegen Eichsfeld und Heiligenstadt haben wir leidenschaftlich und mannschaftlich geschlossen verteidigt und nur wenig zugelassen. Wenn wir das hinbekommen und unsere Nadelstiche setzen können, dann sehe ich auch am Wochenende unsere Chance, auch wenn Jena zusammen mit Fahner Höhe sicherlich spielerisch die beste Mannschaft hat. Beim Anpfiff steht es jedenfalls erstmal 0:0 und 'Valle' Henning hat sicherlich nichts dagegen auch das dritte Spiel in Folge zu null zu spielen.

Staubsauger vor der Abwehr Gegen Weimar (2:0) und Bad Langensalza (1:0) gab es zuletzt zwei Siege in Folge – zweimal ohne Gegentor. Nach dem Debakel in Bad Frankenhausen sieht Tobi die Gründe für die gewonnene Defensivstabilität vor allem im Personal. "Ich denke, die personelle Situation hat sich nach dem Spiel in Bad Frankenhausen deutlich entspannt. Uns hatte bis vor Kurzem eine extreme Krankheits- und Verletzungswelle erwischt. Wenn uns Leute wie Marcus Weyer, Benjamin Pyterke, Jamie Huber, Julius Benkenstein und Robin Förtsch in der Defensive fehlen, dann wird es schwer für uns. In Bad Frankenhausen hatten wir dazu einen Gegner, den wir vor diesem Spiel zweimal klar geschlagen hatten und wo uns dann vielleicht auch vom Kopf her ein paar Prozent gefehlt haben. Aber auch vor diesem Spiel haben wir gezeigt, dass wir uns defensiv stabilisiert haben", spricht Tobi über die Defensive.