"Stattdessen fällt durch eine klare Fehlentscheidung das 2:2"

Perfekter Start in die Partie

Die SG Union erwischte einen Traumstart. Bereits in der 7. Minute brachte Leon Walter die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft spielte mit Mut, Entschlossenheit und viel Tempo nach vorne. Kurz vor der Pause sorgte Philip Einsiedel für das 2:0 (45.), das die Überlegenheit der ersten Halbzeit unterstrich. „In der ersten Hälfte gehen wir verdient mit 2:0 in die Pause, da waren wir griffig und haben wenig zugelassen“, sagte Hetzel.

Siedenbollentin dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild komplett. Siedenbollentin kam mit Wucht und spielte Klosterfelde von Beginn an in die eigene Hälfte. „Nach dem Wechsel hat sich das Bild komplett gedreht. Siedenbollentin hat uns von Beginn an eingeschnürt, wir haben zu viele Situationen nicht sauber geklärt“, analysierte Hetzel. Folgerichtig gelang Daniel Eidtner in der 61. Minute der Anschlusstreffer.

Verpasste Vorentscheidung rächt sich

Trotz des Drucks der Gäste hatte die SG Union die große Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. „Nach dem 1:2 bekommen wir in der 75. Minute die große Chance, mit einer Doppelchance das 3:1 nachzulegen – das müssen wir machen“, haderte Hetzel. Stattdessen blieb es beim knappen Vorsprung – und die Partie kippte endgültig.

Umstrittener Elfmeter bringt das 2:2

In der 88. Minute zeigte Schiedsrichter Benjamin Arnold auf den Punkt – eine Entscheidung, die für hitzige Diskussionen sorgte. Daniel Eidtner verwandelte den Elfmeter zum 2:2. „Stattdessen fällt durch eine klare Fehlentscheidung per Elfmeter das 2:2. Das ist für uns doppelt bitter, weil wir das Spiel ansonsten über die Ziellinie gebracht hätten“, ärgerte sich Hetzel.

Gerechtes Unentschieden trotz Enttäuschung

So blieb es beim 2:2, das sich für die SG Union wie eine Niederlage anfühlte. „Am Ende geht das Remis vom Spielverlauf her aber in Ordnung: Die erste Halbzeit war eher bei uns, zweite Halbzeit klar beim Gegner“, fasste Hetzel zusammen. Trotz des Frusts über den verpassten Sieg zeigte die Partie erneut, dass Union in der Liga mithalten kann.

Union verlängert Serie, bleibt aber im Tabellenkeller

Mit dem Remis bleibt Union nun seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Dennoch steckt die Mannschaft mit sieben Punkten aus sieben Spielen weiter im unteren Tabellendrittel fest. Das Torverhältnis von 12:10 zeigt zwar die defensive Stabilität, doch Siege fehlen, um den Sprung ins Mittelfeld zu schaffen.

Blick nach vorne: Duell in Mahlsdorf

Für die SG Union steht am nächsten Sonntag das nächste wichtige Spiel auf dem Programm. Dann geht es auswärts zum BSV Eintracht Mahlsdorf, der punktgleich mit die SG Union ebenfalls sieben Zähler aufweist. Hetzel machte klar: „Wir wussten um die Qualität bzw. Körperlichkeit von Siedenbollentin, haken das jetzt ab und wollen in Mahlsdorf die nächsten Punkte einfahren.“

Union will endlich wieder dreifach punkten

Die Hetzel-Elf hat bewiesen, dass sie mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft jeden Gegner fordern kann. Nun gilt es, die Unentschieden-Phase zu beenden und den nächsten Schritt zu machen. Gegen Mahlsdorf will Klosterfelde einen Auswärtssieg feiern – und damit ein klares Signal im Kampf um den Klassenerhalt senden.