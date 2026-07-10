Statt Karriereende: Andreas Geipl wechselt vom Jahn in die Regionalliga Wechsel nach Sachsen von Vinzent Fischer · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser

Einer, der vorangeht: Andreas Geipl (2.v.l.) soll in der Mannschaft des Chemnitzer FC Verantwortung übernehmen. – Foto: IMAGO/Johannes Schmidt

Karriereende? Nicht mit Andreas Geipl. Der Mittelfeldspieler aus Bad Kohlgrub unterschreibt für zwei Jahre in der Regionalliga Nordost.

Er hätte aufhören können. Abdanken als verdienter Spieler, als Identifikationsfigur, und neben dem Platz für seinen Herzensverein, den SSV Jahn Regensburg, weiterarbeiten. Doch Andreas Geipl wollte die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Der 34-Jährige, der in Bad Kohlgrub aufgewachsen ist, suchte eine neue Herausforderung. Und fand sie schließlich bei einem Verein, den er selbst anfangs nicht auf dem Zettel hatte. Überraschend wechselt der Mittelfeldspieler zum Chemnitzer FC, dem Traditionsverein aus Sachsen, der seit 2020 in der Regionalliga Nordost antritt. Seine neue Heimspielstätte ist Geipl gewissermaßen vertraut. Das Stadion an der Gellertstraße ist ähnlich wie die Regensburger Arena gebaut und fasst ebenfalls knapp 15.000 Zuschauer. Ein Grund, weshalb er sich in Chemnitz schnell wohlfühlte. Nach der ersten Kontaktaufnahme über seinen Berater zögerte der Fußballer nicht lange. „Ich bin hergefahren und hab‘ mir alles angeschaut“, berichtet er. Dann fiel die Entscheidung für den CFC. Für zwei Jahre hat er bei den Himmelblauen unterschrieben. Die will er durchziehen, „solange es gesundheitlich geht“. Beim Regionalligisten soll Geipl mit seiner Erfahrung vorangehen und ein Vorbild sein für die jungen Spieler.

Andreas Geipl soll beim CFC als Vorbild vorangehen – er war neun Jahre in Regensburg Insgesamt neun Jahre hatte er davor bei Jahn Regensburg verbracht, mit dem Verein 237 Pflichtspiele bestritten. Unterbrochen nur von drei Jahren (2020 bis 2023), in denen er für den 1. FC Heidenheim auflief. In der vergangenen Saison kam der Routinier in der Dritten Liga – für Absteiger Regensburg war es ohnehin eine schwierige Spielzeit – nicht mehr wie gewünscht zum Einsatz. Loyal verhielt er sich trotzdem, zeigte sich als absoluter Teamspieler. Auch deshalb bot ihm der Club an, seine Erfahrung nicht mehr als Spieler, sondern in anderer Funktion einzubringen. Geipl lehnte aber ab. „Natürlich fällt es mir nicht leicht, den Jahn zu verlassen“, betont er. Doch zu verlockend war das Angebot aus Chemnitz, weiterzumachen. Dort hat Geipl inzwischen eine Wohnung bezogen, seine Frau Tina und die Kinder bleiben in der Oberpfalz. Knapp zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt von Regensburg zu seinem neuen Arbeitgeber. So oft es geht, will Geipl zu seiner Familie fahren.

Andreas Geipl war neun Jahre beim Jahn Regensburg. – Foto: IMAGO/Gabor Krieg