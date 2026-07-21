Statt gegen Mettmann spielt der FCM nun gegen den HSV

Kurzfristig hat sich Oberligist 1. FC Monheim (FCM) für sein Testspiel am Mittwochabend einen neuen Gegner suchen müssen und ist in der Nachbarschaft fündig geworden: Der HSV Langenfeld ersetzt nun den ASV Mettmann, ein Bezirksligist also den anderen. Bei den Mettmannern ist Khalid Channig, der unter Monheims Cheftrainer Dennis Ruess Co-Trainer war, nun selber Chefcoach, er musste den Auftritt des ASV an seiner alten Wirkungsstätte aber nun aus personellen Gründen absagen. Sein Sportlicher Leiter Imad Omairat erklärte dazu: „Wir wären zur Not mit einem erheblich dezimierten Kader angetreten, aber Monheim hat noch kurzfristig Ersatz gefunden.“ Nämlich den HSV, der nun am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Rheinstadion aufläuft.
Dort hatte der FCM am Sonntag den Siegburger SV zu Gast. Gegen den Drittplatzierten der Mittelrheinliga aus der vergangenen Saison gingen die Gastgeber nach torloser erster Halbzeit mit 2:0 in Führung, beide Treffer erzielten Zugänge: Johann Noubissi Noukoumo (60. Minute) und Pablo Ramm (67.). Allerdings verkürzten die Gäste nahezu umgehend durch Levi Dang (69.), anschließend wechselte Ruess wie geplant vier weitere Male, nachdem er schon in der Halbzeitpause zweimal getauscht hatte. In der Folge traf Dang zum Ausgleich (77.), und Rikiya Ohashi gelang sogar noch der Siegburger Siegtreffer (90.).
Die Leistung bis zur 70. Minute ordnete der FCM als „ordentliche Performance“ ein und ergänzte: „Im Anschluss an einige Wechsel verlieren wir ein wenig den Faden sowie die Kompaktheit und geben das Spiel mit der letzten Aktion noch komplett her.“ Dennoch nehme man trotz des Ergebnisses „eine Menge Positives mit, vor allem die ansehnlichen Treffer unserer Neuzugänge“.
Auch der nächste Testspiel-Gegner hatte ein Vorbereitungsspiel am Sonntag: Gegen den Landesligisten TSV Solingen-Aufderhöhe verlor der HSV 1:3. Dariusz-Alessander Tontsch erzielte in der 88. Minute den Ehrentreffer der Langenfelder.