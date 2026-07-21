Statt gegen Mettmann spielt der FCM nun gegen den HSV

Für Monheim steht ein Test gegen den HSV an. – Foto: IMAGO / DeFodi Images

Kurzfristig hat sich Oberligist 1. FC Monheim (FCM) für sein Testspiel am Mittwochabend einen neuen Gegner suchen müssen und ist in der Nachbarschaft fündig geworden: Der HSV Langenfeld ersetzt nun den ASV Mettmann, ein Bezirksligist also den anderen. Bei den Mettmannern ist Khalid Channig, der unter Monheims Cheftrainer Dennis Ruess Co-Trainer war, nun selber Chefcoach, er musste den Auftritt des ASV an seiner alten Wirkungsstätte aber nun aus personellen Gründen absagen. Sein Sportlicher Leiter Imad Omairat erklärte dazu: „Wir wären zur Not mit einem erheblich dezimierten Kader angetreten, aber Monheim hat noch kurzfristig Ersatz gefunden.“ Nämlich den HSV, der nun am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Rheinstadion aufläuft.