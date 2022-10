Statt defensiv nun offensiv denken 1.FC Saarbrücken: U16 tritt am Sonntag in Simmern an

Für die U16 des 1. FC Saarbrücken gilt es, am Sonntag beim Auswärtsspiel in Simmern (Kunstrasenplatz Schulzentrum Kümbdcher Hohl), die Spielweise etwas zu ändern. Hatte man es zuletzt mit den stärkeren Teams der Regionalliga Südwest zu tun und dabei einige achtbare Ergebnisse erzielt, steht man nun im Auswärtsspiel im Hunsrück selbst aufgrund der Tabellensituation in der Favoritenrolle.